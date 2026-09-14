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Receta gatimi

Shopska sallatë — sallata ballkanike me domate, kastravec dhe djathë të bardhë

Sallata më e famshme e Ballkanit — domate të freskëta, kastravec krokant, qepë dhe një shtresë bujare djathi të bardhë, e spërkatur me vaj ulliri.

· 2 min lexim
Shopska sallatë me domate, kastravec dhe djathë të bardhë

Shopska sallata është një nga sallatat më të njohura të Ballkanit, me origjinë nga Bullgaria, por e dashur në gjithë rajonin. Është e thjeshtë, e freskët dhe shumëngjyrëshe — shpesh shërbehet si meze me raki, por edhe si shoqëruese e pjatave të pjekura.

Sekreti i saj është freskia e perimeve dhe djathi i bardhë i spërkatur sipër në momentin e fundit.

Përbërësit

Për 4 persona:

  • 4 domate të pjekura, mesatare
  • 1 kastravec i madh
  • 1 qepë e vogël (ose qepë të njoma)
  • 1 spec jeshil i ëmbël (opsional)
  • 150 g djathë i bardhë (djathë lope ose dele)
  • 3–4 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 lugë gjelle uthull vere (sipas dëshirës)
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Majdanoz i freskët për dekorim

Hapat e përgatitjes

  1. Laji mirë domatet, kastravecin, specin dhe majdanozin. Pritini domatet në kubikë mesatarë, kastravecin në feta ose kubikë, dhe specin në rripa të hollë.
  2. Qepën priteni në feta të holla gjysmërrethore dhe shtojeni në një tas të madh me perimet e prera.
  3. Spërkatini me kripë, piper, uthull dhe vaj ulliri. Përziejini lehtë që perimet të marinohen njësoj.
  4. Lëreni sallatën të pushojë 10 minuta në frigorifer që shijet të bashkohen.
  5. Para servirjes, rriheni djathin e bardhë në rende të imët dhe shpërndajeni në një shtresë të trashë mbi sallatë — ashtu siç shërbehet tradicionalisht, me djathin gjithmonë sipër.
  6. Dekorojeni me majdanoz të freskët dhe shërbejeni të ftohtë.

Përgatitja: 15 minuta. Gatimi: asnjë. Porcionet: 4 persona.

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