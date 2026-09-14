Shopska sallatë — sallata ballkanike me domate, kastravec dhe djathë të bardhë
Sallata më e famshme e Ballkanit — domate të freskëta, kastravec krokant, qepë dhe një shtresë bujare djathi të bardhë, e spërkatur me vaj ulliri.
Shopska sallata është një nga sallatat më të njohura të Ballkanit, me origjinë nga Bullgaria, por e dashur në gjithë rajonin. Është e thjeshtë, e freskët dhe shumëngjyrëshe — shpesh shërbehet si meze me raki, por edhe si shoqëruese e pjatave të pjekura.
Sekreti i saj është freskia e perimeve dhe djathi i bardhë i spërkatur sipër në momentin e fundit.
Përbërësit
Për 4 persona:
- 4 domate të pjekura, mesatare
- 1 kastravec i madh
- 1 qepë e vogël (ose qepë të njoma)
- 1 spec jeshil i ëmbël (opsional)
- 150 g djathë i bardhë (djathë lope ose dele)
- 3–4 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 lugë gjelle uthull vere (sipas dëshirës)
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Majdanoz i freskët për dekorim
Hapat e përgatitjes
- Laji mirë domatet, kastravecin, specin dhe majdanozin. Pritini domatet në kubikë mesatarë, kastravecin në feta ose kubikë, dhe specin në rripa të hollë.
- Qepën priteni në feta të holla gjysmërrethore dhe shtojeni në një tas të madh me perimet e prera.
- Spërkatini me kripë, piper, uthull dhe vaj ulliri. Përziejini lehtë që perimet të marinohen njësoj.
- Lëreni sallatën të pushojë 10 minuta në frigorifer që shijet të bashkohen.
- Para servirjes, rriheni djathin e bardhë në rende të imët dhe shpërndajeni në një shtresë të trashë mbi sallatë — ashtu siç shërbehet tradicionalisht, me djathin gjithmonë sipër.
- Dekorojeni me majdanoz të freskët dhe shërbejeni të ftohtë.
Përgatitja: 15 minuta. Gatimi: asnjë. Porcionet: 4 persona.
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