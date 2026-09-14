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Moda

Jennifer Lawrence rikthen ngjyrën teal në veshjet e përditshme

· 2 min lexim

Jennifer Lawrence u shfaq përsëri me stil të thjeshtë e të përpunuar në rrugët e New Yorkut më 11 shtator, duke treguar se di t’i kombinojë pjesët e zakonshme me artikujt luksoz. Ajo mbante një pulovër crewneck në nuancë të gjallë teal, me prerje të luhatshme dhe ribon në fund, veçse e veshi atë të zgjatur me mëngë të përthyera mbi një minifund të hollë të ngjyrës pjeshkë-roze që lëvizte me erën. Kompletoi pamjen me syze të trasha dielli, varëse me gjarpër të lidhur, këpucë klasike velur në ngjyrë kafe dhe një çantë Kelly të zezë me teksturë krokodil nga Hermès, të lënë paksa hapur për një ndjesi të lehtë joformaliteti.

Siç raporton Harper’s Bazaar, kjo ishte hera e dytë brenda javës që aktorja zgjodhi ngjyrën teal në kombinimet e saj. Disa ditë më parë ajo kishte veshur një bluzë të gjatë grafik në tone të çelëta turkuazi, të përshtatshme për tranzicionin sezonal, e shoqëruar me syze rrumbullake të trasha nga The Row dhe çantën Lindy të Hermès në nuancë çokollate, duke vazhduar traditën e kombinimit mes vintage dhe artikujve të shtëpive të modës.

Ndërsa ndryshimi i motit e kërkon adaptimin e garderobës, zgjedhjet e Lawrence tregojnë preferencën e saj për ngjyrat që japin energji dhe përzierjen e komoditetit me elemente të luksit. Edhe Harper’s Bazaar vërejti se teal dhe tonet e ngjashme po shfaqen shpesh në zgjedhjet e saj si një zgjidhje praktike dhe e stiluar për kalimin nga vera në vjeshtë.

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