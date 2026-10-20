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Politika

Deputeti i PS komenton protestuesin që mori mikrofonin në protestë: Ish-punonjës i SHIK-ut të Gazidedes, eksponent i hapur

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Ish-punonjës i SHIK-ut të

Deputeti i Partisë Socialiste, Eduard Shalsi, dhe politologu Afrim Krasniqi janë përfshirë në debat për situatën politike në vend si dhe protestat e dhunshme që kanë përfshirë kryeqytetin ditët e fundit.

Gjatë replikave në emisionin “Off the Record”, Shalsi përmendi një person që kishte marrë mikrofonin gjatë protestës, duke pretenduar se ishte ish-punonjës i SHIK-ut në kohën e Bashkim Gazidedes.

Politologu Afrim Krasniqi e kundërshtoi menjëherë, duke pretenduar se bëhej fjalë për një person që kishte qenë shef kabineti në SHIK-un e kohës së mazhorancës aktuale.

Ndër të tjera deputeti socialist tha se Shqipëria sot është më mirë nga çfarë ka qenë.

DEBATI:

Shalsi: Keni 13 vjet që te kjo brimë i bini fyellit, ‘ku po shkon Shqipëria?’, krimi, pastrimi i parave, korrupsioni, ndërkohë…Shqipëria sot është shumë më mirë nga ç’ka ka qenë. Shihni pak debatet që janë bërë pas protestave në Spanjë. Shihni në televizionet italiane se çfarë lloj debatesh bëjnë. Nuk flasin me emocione, duke hedhur shashka, akuza. E pe sot kush e kishte marrë mikrofonin?! Pashë, pyeta, ishte një ish-punonjës i SHIK-ut të Gazidedes.

Krasniqi: Jo e ke gabim. Është shef kabineti i SHIK-ut tuaj.

Shalsi: Është eksponent i hapur i PD.

Krasniqi: Edhe Sterkaj, Bushati, Marjana kanë qenë tuajit por folën. Prandaj janë gjysmë të vërteta…

Shalsi: Kur unë denoncoj aktet e vandalizmit, kur ndërkohë përmend raste të disa policëve, unë kam kurajot t’i dënojë edhe ata policët…

Krasniqi: Ti ua rrite rrogën për të rrahur fëmijët.

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