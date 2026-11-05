DeSantis: Humbja republikane është afër një ngjarjeje të nivelit të zhdukjes, goditje meteori politike për partinë
Guvernatori republikan në largim i Floridës, Ron DeSantis, e përshkroi të mërkurën humbjen e partisë së tij në zgjedhjet e mesmandatit si “afër një ngjarjeje të nivelit të zhdukjes për republikanët në shumë pjesë të vendit, siç nuk është parë ndoshta në 100 vitet e fundit”. Në një konferencë shtypi në Tallahassee, siç njofton Tallahassee Democrat, ai tha se “ta quash valë nuk do të ishte plotësisht e saktë” dhe se rezultati ishte “goditja politike ekuivalente e një meteori që ra në mbarë Shtetet e Bashkuara — shtete blu, shtete të kuqe, gjithçka mes tyre”.
DeSantis parashikoi se demokratët do të përfundojnë me 56 vende në Senat dhe 258 vende në Dhomën e Përfaqësuesve, dhe se humbjet e garave për guvernator dhe Senat në Ohajo, të vendeve të Senatit në Miçigan dhe Ajoua, si dhe të garave të Kongresit në distrikte që konsideroheshin të sigurta republikane do ta dëmtojnë partinë për vite me radhë. Ai e veçoi mbi të gjitha Teksasin, të cilin e quajti “xhevahirin e kurorës” të politikës republikane, ku partia, tha ai, “humbi gjithçka”: demokrati James Talarico mundi ish-prokurorin e përgjithshëm Ken Paxton për Senatin, ndërsa Gina Hinojosa përmbysi guvernatorin Greg Abbott. “Nëse Partia Republikane nuk e ka Teksasin si ankorë, atëherë nuk do të jemi të qëndrueshëm kombëtarisht në të ardhmen”, tha ai, sipas USA Today.
Florida, sipas DeSantis, ishte i vetmi shtet që “mbajti vijën” përballë valës demokrate: republikani Byron Donalds mundi demokratin David Jolly me 1,3 pikë përqindjeje për postin e guvernatorit, Ashley Moody u zgjodh në Senat ndaj Angie Nixon dhe delegacioni i shtetit në Kongres mbetet 20 me 8 në favor të republikanëve. Nga dhjetë shtetet më të mëdha të vendit për nga popullsia, vetëm Florida do të udhëhiqet nga një republikan. Guvernatori mori merita edhe për Amendamentin 3, masën e uljes së taksës së pronës që u miratua me gati 62 për qind të votave: “Nëse Amendamenti 3 nuk do të ishte në fletëvotim, nuk e di nëse do t’i kishim nxjerrë votuesit që nxorëm në fund”, tha ai.
I pyetur për shkaqet e humbjes kombëtare, DeSantis tha se faktor kryesor ishin çështjet e përditshme ekonomike — “çështje të tryezës së kuzhinës” — më shumë sesa politikat e ashpra të emigracionit dhe deportimeve, megjithëse pranoi se ka pasur teprime nga oficerët e ICE në mbarë vendin. Ai pranoi gjithashtu se demokratët forcuan pozitat edhe brenda Floridës, duke marrë 15 vende në Dhomën e shtetit, por nënvizoi se baza e madhe republikane e regjistruar e shpëtoi shtetin. I pyetur nëse partia duhet ta shohë atë si shpëtimtar, DeSantis u përgjigj prerazi: “Nuk ka shpëtimtarë në politikë. Njerëzit duhet ta kuptojnë se zyrtarët e zgjedhur supozohet të jenë shërbëtorë.”
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