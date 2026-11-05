Šoškić: Brenda një muaji do të kemi Kuvendin dhe menjëherë pas tij qeverinë
Kandidati i Listës Studentore Dejan Šoškić tha se qeveria e re e Serbisë mund të formohet brenda një muaji pas konstituimit të Kuvendit, dhe se do ta merrte në konsideratë postin e mandatarit nëse ia propozojnë studentët.
Dejan Šoškić, kandidat i Listës Studentore dhe ish-guvernator i Bankës Popullore të Serbisë, ka deklaruar se qeveria e re e Serbisë mund të formohet brenda një muaji, pas përfundimit formal të procesit zgjedhor dhe konstituimit të përbërjes së re të Kuvendit. Siç raporton Newsmax Balkans, Šoškić e bëri deklaratën gjatë emisionit “Stav dana”.
“Do të shohim nëse të enjten do të marrim raportin e Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK). Pas kësaj, nga vendimi i kryetares së Kuvendit varet se kur do të thirret seanca e re. Shumë gjasa, brenda muajit të ardhshëm do të kemi Kuvendin dhe menjëherë pas tij edhe qeverinë”, tha Šoškić.
I pyetur nëse do ta pranonte postin e mandatarit, përkatësisht të kryeministrit të Serbisë, nëse do t’i bëhej një propozim i tillë, Šoškić tha se do ta merrte në konsideratë nëse propozimi do të vinte nga studentët dhe do të ishte rezultat i një procesi demokratik. “Për momentin jam plotësisht i kënaqur me statusin tim si një nga 250 kandidatët për deputet”, theksoi ai.
Šoškić pret gjithashtu që presidenti i ardhshëm i Serbisë të jetë një kandidat i propozuar nga Lista Studentore, gjë që sipas tij do të mundësonte krijimin e një strukture koherente të pushtetit. Ai vuri në dukje se në Listën Studentore ka më shumë se 150 doktorë shkencash, mes të cilëve, sipas tij, mund të gjenden kandidatë të shkëlqyer për pushtetin ekzekutiv.
Ndër hapat e parë më të rëndësishëm, kandidati i Listës Studentore veçoi çlirimin e plotë të mediave dhe funksionimin e Këshillit të REM-it, si dhe miratimin e ligjit për lustracionin. Duke folur për ekonominë, ish-guvernatori kritikoi dhënien e subvencioneve të drejtpërdrejta nga buxheti për investitorët e huaj dhe tha se korrupsioni ka nxjerrë shuma të mëdha parash nga fondet publike, duke përmendur si shembuj projekte si EXPO dhe stadiumet kombëtare.
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