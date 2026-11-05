Qualcomm nuk i arrin pritshmëritë për çipat e telefonave, aksionet bien mbi 4%
Të ardhurat nga telefonat ranë 26% në tremujorin e katërt fiskal, por parashikimi për tremujorin e parë tejkalon pritshmëritë, falë rritjes së segmenteve jashtë telefonave.
Qualcomm nuk i arriti të mërkurën pritshmëritë e Wall Street-it për të ardhurat e tremujorit të katërt nga çipat e telefonave inteligjentë, për shkak të kërkesës së dobët dhe rënies së të ardhurave nga Apple, siç njofton Reuters, dhe aksionet e kompanisë ranë më shumë se 4% në tregtimin pas mbylljes së bursës.
Sipas raportimit të Reuters, të ardhurat e njësisë së telefonave ranë 26%, në 5.14 miliardë dollarë, nën pritshmërinë prej 5.25 miliardë dollarësh të analistëve të anketuar nga Visible Alpha, duke i çuar të ardhurat e segmentit të çipave në rënie me 8%, në 9.02 miliardë dollarë. Në shkallë botërore, dërgesat e telefonave inteligjentë ranë 20% në tremujorin e shtatorit, në nivelin më të ulët në 14 vjet, sipas Counterpoint Research.
Kërkesa e madhe për memorie me gjerësi të lartë bande për serverët e inteligjencës artificiale ka ngritur çmimet e çipave të memories, duke shtrenjtuar pajisjet elektronike të konsumit dhe duke shtrydhur projektuesit e procesorëve të telefonave si Qualcomm.
Në një intervistë për Reuters, drejtori ekzekutiv Cristiano Amon tha se shitjet e telefonave Android po rriten sërish: “E kemi parashikuar herët këtë çështje të memories dhe jemi përgatitur për të”, u shpreh ai, duke shtuar se kompania po sheh rritje sekuenciale te Android dhe po ekzekuton mirë në biznesin jashtë telefonave.
Për tremujorin e parë të vitit fiskal 2027, Qualcomm pret të ardhura midis 10.4 dhe 11.2 miliardë dollarësh — pika e mesit mbi pritshmërinë mesatare prej 10.48 miliardë dollarësh, sipas të dhënave të LSEG të cituara nga Reuters — dhe shitje të segmentit të çipave midis 9 dhe 9.6 miliardë dollarësh. Parashikimi, siç theksoi Amon, nuk përfshin më asnjë shitje te Apple, ndërsa të ardhurat jashtë telefonave pritet të rriten me 60% në vit dhe ta zëvendësojnë plotësisht Apple-n.
Kompania po zgjerohet edhe përtej telefonave: marrëveshja e shtatorit i lejon Amazon-it të blejë deri në 60 miliardë dollarë çipa të inteligjencës artificiale dhe produkte për qendra të dhënash nga Qualcomm, klientë të të cilit janë edhe Microsoft dhe Meta, ndërsa të mërkurën kompania firmosi një marrëveshje shumëvjeçare 5G për pajisje radioje dhe softuer për rrjetin e planifikuar Starlink Mobile të SpaceX, që nis në 2027-ën. Në total, shitjet e rregulluara të tremujorit të katërt ranë 7%, në 10.44 miliardë dollarë, mbi pritshmërinë prej 10.11 miliardë dollarësh, ndërsa fitimi i rregulluar ishte 2.17 dollarë për aksion.
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