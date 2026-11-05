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Amerika

Votuesit në Arizona dhe Nebraska miratojnë ndalimin e atleteve transgjinore në sportet e vajzave, masat kryesojnë edhe në Kolorado e Uashington

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Republikanët morën të martën ndoshta fitoren e tyre të vetme të qartë të natës zgjedhore në një nga prioritetet e luftës kulturore të presidentit Donald Trump: ndalimin e vajzave dhe grave transgjinore në sportet e femrave. Në katër shtete — Arizona, Kolorado, Nebraska dhe Uashington — votuesit u shprehën me nisma votimi për të mos lejuar shkollat publike dhe kolegjet të pranojnë atlete transgjinore në ekipet e vajzave; masa u miratua në Arizona dhe Nebraska dhe po kryeson në numërim edhe në dy shtetet e tjera, siç njofton USA Today.

Në Arizona masa kaloi me 58 për qind ndaj 42 për qind dhe përforcon ligjin “Save Women’s Sports Act” të shtetit, duke kërkuar që programet sportive dhe ato brendashkollore të klasave K-12 të etiketohen sipas seksit biologjik ose si të përbashkëta deri më 1 janar, sipas Bloomberg Government. Në Nebraska masa kaloi me 67 për qind të votave dhe e shkruan ndalimin ekzistues në kushtetutën e shtetit, duke e bërë shumë më të vështirë shfuqizimin e tij. Në Kolorado propozimi, që vlen për shkollat K-12 dhe kolegjet, nuk ishte shpallur ende, por votat “pro” kryesonin 52 me 48 për qind; në Uashington nisma kryesonte 57 me 43 për qind dhe do të kërkonte që nxënësit të paraqesin dokumentacion nga mjeku i tyre që vërteton seksin biologjik për të garuar në sportet e shkollave publike dhe kolegjeve.

Mbështetja për masat vjen ndërsa Trump e ka bërë përjashtimin e grave transgjinore nga sportet e femrave një nga nismat e tij kryesore, pasi në shkurt 2025 nënshkroi urdhrin ekzekutiv “Keeping Men Out of Women’s Sports”. Sondazhet tregojnë se shumica e amerikanëve nuk i duan atletet transgjinore në sportet që nuk përputhen me seksin e tyre biologjik, dhe çështja është bërë pjesë qendrore e platformës republikane, ndërsa edhe një pjesë e votuesve demokratë shprehin shqetësim se gratë transgjinore do të kishin avantazh të padrejtë. “Gratë biologjike nuk duhet të kërkohet të akomodojnë burra që, për arsye identiteti ose të tjera, zgjedhin të garojnë në kategorinë e grave”, tha senatori republikan Chuck Grassley gjatë një seance dëgjimore në shtator, ku debati u shtri edhe në Kongres.

Votuesit e Kolorados u shprehën ndërkohë edhe për një masë tjetër, që do të ndalonte operacionet e ndryshimit të karakteristikave biologjike të seksit tek të miturit; ajo garë mbetet ende shumë e ngushtë për t’u shpallur, me miratimin pak përpara.

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