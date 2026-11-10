Dhjetë raste të dhunës në familje për 24 orë në Kosovë, pesë të arrestuar dhe armë të sekuestruara
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rastet u regjistruan në Vushtrri, Zubin Potok, Gjakovë, Rahovec, Ferizaj, Prishtinë dhe Fushë Kosovë – kryesisht sulme fizike ndaj bashkëshorteve, por edhe kërcënime përmes mesazheve dhe rrjeteve sociale.
Policia e Kosovës ka raportuar dhjetë raste të dhunës në familje gjatë 24 orëve të fundit në disa qytete të vendit, përfshirë sulme fizike, kërcënime dhe dhunë psikologjike. Sipas raportit 24-orësh të policisë, të cilit i referohet KosovaPress, pesë të dyshuar janë arrestuar dhe ndaluar, katër të tjerë janë në kërkim, ndërsa një rast po trajtohet në procedurë të rregullt.
Rasti më i rëndë u shënua në Vushtrri, ku një burrë u arrestua pasi dyshohet se sulmoi fizikisht bashkëshorten e tij. Siç njofton KosovaPress, gjatë kontrollit në shtëpinë e tij policia sekuestroi dy pistoleta, një pushkë me ajër dhe shtatë fishekë, ndërsa i dyshuari u ndalua me vendim të prokurorit. Në Zubin Potok u arrestua një burrë që dyshohet se sulmoi nënën e tij, ndërsa në Prishtinë u arrestua një tjetër i dyshuar për sulm ndaj bashkëshortes, e cila mori edhe trajtim mjekësor.
Arrestime pati edhe në Gjakovë dhe në Rahovec, ku në këtë të fundit trajtim mjekësor morën si viktima ashtu edhe i dyshuari. Ndërkohë, në Ferizaj një i dyshuar u largua nga vendi i ngjarjes pas sulmit ndaj bashkëshortes dhe është shpallur në kërkim, ashtu si edhe një i dyshuar tjetër në Gjakovë.
Dy raste kanë të bëjnë me kërcënime nga jashtë vendit: në Gjakovë një grua raportoi se djali i saj që jeton në mërgim i dërgonte mesazhe kërcënuese, ndërsa në Prishtinë një grua raportoi se ish-bashkëshorti, që jeton jashtë Kosovës, e kërcënoi atë dhe familjen e saj përmes rrjeteve sociale. Në të dyja rastet viktimat kërkuan urdhër mbrojtjeje dhe të dyshuarit janë në kërkim. Në Fushë Kosovë, një burrë raportoi se u sulmua fizikisht nga vëllai i tij dhe, me vendim të prokurorit, rasti po trajtohet në procedurë të rregullt.
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