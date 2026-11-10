Stenberg vendos në raundin e tetë të shootout-it, Sharks mundin Islanders 3-2 dhe ndalin serinë e humbjeve
San Jose Sharks i dhanë fund serisë prej pesë humbjesh radhazi, sipas NHL.com, duke mundur New York Islanders 3-2 pas shootout-it, të hënën mbrëma, më 9 nëntor 2026, në SAP Center në San Jose. Ishte vetëm fitorja e dytë e Sharks në nëntë ndeshjet e fundit (2-7-0), ndërsa bilanci i tyre shkoi në 8-11-1.
Heroi i mbrëmjes ishte Ivar Stenberg, i cili shënoi edhe në kohën e rregullt, edhe golin e vetëm të një shootout-i prej tetë raundesh — më i gjati në NHL këtë sezon, siç raporton Reuters. Në tentativën e fundit të raundit të tetë, Stenberg zbriti nga krahu i majtë, u fut në mes dhe e mposhti portierin Ilya Sorokin mbi dorezë me një goditje me kyç dore. Ai tha se kishte humbur dy herë më parë në shootout dhe se ishte i lumtur që më në fund shënoi.
Dueli i portierëve ishte po aq vendimtar. Yaroslav Askarov bëri 30 pritje në kohën e rregullt dhe në shtesë, dhe më pas ndali të tetë tentativat e Islanders në shootout. Në krahun tjetër, Sorokin bëri 37 pritje për New York-un dhe ndali shtatë gjuajtësit e parë të San Jose-së, përpara se Stenberg ta thyente rezistencën e tij.
Ben Hutton e hapi rezultatin në minutën 6:14 të periodës së parë — goli i tij i parë si lojtar i Islanders — pas pasimeve të Simon Holmstrom dhe Bo Horvat, duke i dhënë New York-ut epërsinë 1-0. Stenberg barazoi në 1-1 në minutën 16:41 të së njëjtës periodë, duke devijuar një goditje të Tyler Toffoli-t pas Sorokin, pas një aksioni ku Ty Dellandrea kishte ndalur një largim të Logan Stanley-t.
Victor Eklund i ktheu sërish Islanders në epërsi, 2-1, me një gol me lojtar më shumë në minutën 1:11 të periodës së dytë, pas pasimeve të Brayden Schenn dhe Matthew Schaefer. Ishte goli i gjashtë i sezonit për Eklund dhe i treti radhazi në tri ndeshje. Toffoli barazoi në 2-2 në minutën 12:12 të periodës së dytë, kur goditja e tij u devijua nga mbrojtësi i Islanders, Adam Pelech, dhe përfundoi në rrjetë; Toffoli e mbylli ndeshjen me një gol dhe një asist. Sipas përmbledhjes kryesore të NHL.com, goli erdhi gjashtë sekonda pasi kishte skaduar një power play, pra nuk ishte gol me lojtar më shumë.
Asnjë skuadër nuk shënoi në periodën e tretë apo në shtesë, dhe fitorja u vendos në shootout. Islanders (7-6-4) kanë humbur katër ndeshje radhazi (0-2-2), por morën një pikë për ndeshjen e dytë radhazi. Për Sharks, lajmi i mirë ishte edhe rikthimi i sulmuesit Alexander Wennberg, pas 10 ndeshjesh mungesë për shkak të një dëmtimi në pjesën e sipërme të trupit.
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