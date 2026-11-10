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Kronika

Pogradec, bie nga skela gjatë punës në një objekt, punëtori dëmtohet në kokë dhe transportohet drejt Tiranës

Si pasojë e rënies nga skela, punëtori ka pësuar një dëmtim në kokë dhe, sipas informacioneve paraprake, është në gjendje të rëndë; ai u transportua në Spitalin e Traumës në Tiranë.

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Një punëtor ra nga skela teksa punonte në një objekt në lagjen nr. 1 të Pogradecit, siç njofton Shqiptarja.com.

Si pasojë e rënies, punëtori pësoi një dëmtim në kokë. Sipas informacioneve paraprake, gjendja e tij shëndetësore është e rëndë.

Punëtori u transportua në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku po merr kujdesin mjekësor.

Policia po kryen veprime hetimore për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.

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