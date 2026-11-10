Flyers fitojnë 3-1 në Vancouver, Bunting dhe Konecny vendosin dhe Canucks pësojnë humbjen e gjashtë radhazi
Philadelphia Flyers fituan 3-1 ndaj Vancouver Canucks në Rogers Arena të hënën mbrëma, më 9 nëntor 2026, dhe, sipas NHL.com, e bënë këtë me një paraqitje të disiplinuar në mbrojtje dhe me golat në momentet e duhura. Fitorja erdhi pas një fundjave të vështirë në udhëtim dhe u dha mysafirëve dy pikë të rëndësishme, ndërsa vendasit u zhytën edhe më thellë në krizën e rezultateve.
Michael Bunting hapi rezultatin në minutën 2:03 të periodës së parë, duke shënuar golin e tij të parë të sezonit dhe të parin me fanellën e Flyers. Ai e mposhti portierin Leevi Merilainen me një goditje të ulët nga ana e dorezës, pas asistimeve të Christian Dvorak dhe Nick Seeler, dhe Philadelphia e mori menjëherë kontrollin e lojës, siç raporton Reuters.
Travis Konecny e dyfishoi avantazhin në 2-0 në minutën 3:05 të periodës së dytë, me një gol në lojë me lojtar më shumë. Ai e përfundoi në portë një pasim me backhand nga Matvei Michkov, i dhënë nga mesi i zonës drejt shtyllës së afërt, ndërsa Dvorak regjistroi asistimin e dytë të mbrëmjes. Flyers e ruajtën epërsinë deri në pushimin e dytë, edhe pse Vancouver u përpoq të rikthehej në lojë.
Në fillim të periodës së tretë, një gol i Tyson Foerster u anulua pasi Vancouver e kontestoi me sukses lojën për pozicion jashtë loje, duke e mbajtur rezultatin 2-0. Megjithatë, vendasit nuk u dorëzuan: Jonathan Lekkerimaki e ngushtoi në 2-1 në minutën 12:44 të periodës së tretë, kur kishin mbetur 7:16 minuta, me një goditje me një prekje pas pasimit të Brock Boeser, ndërsa Elias Pettersson dha asistimin tjetër. Ishte goli i shtatë i sezonit për Lekkerimaki, dhe u shënua gjithashtu në lojë me lojtar më shumë.
Travis Sanheim i dha fund tensionit në minutën 19:01 të periodës së tretë, me një gol në portë të zbrazët nga një distancë e gjatë, ndërsa Philadelphia po luante me një lojtar më pak. Ai ishte goli i parë i Flyers në portë në të gjithë periodën e tretë, por mjaftoi për të vulosur fitoren 3-1. Joseph Woll bëri 18 pritje nga 19 goditje për Philadelphian, ndërsa Merilainen ndali 14 nga 16 goditjet e Vancouverit.
Me këtë fitore, Flyers, me bilanc 5-10-5, i dhanë fund serisë prej tre ndeshjesh pa fitore (0-2-1), pas gjashtë humbjesh në shtatë ndeshjet e fundit (1-4-2) dhe pas humbjes 4-3 në kohën shtesë në Calgary të dielën. Sipas AP-së, trajneri Rick Tocchet, ish-trajner i Canucks, fitoi në rikthimin e tij në Vancouver. Canucks, me bilanc 3-16-1, pësuan humbjen e gjashtë radhazi dhe të 16-tën në 17 ndeshjet e fundit (1-15-1). Philadelphia shfrytëzoi një nga dy rastet me lojtar më shumë, ndërsa Vancouver shënoi një herë nga pesë raste të tilla.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.