Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 10 Nëntor 2026
S&P 500 7,550 ▲2.35%
DOW 52,390 ▲2.15%
NASDAQ 25,253 ▲2.74%
NAFTA 84.92 ▼2.22%
ARI 4,107 ▼0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
₿ CRYPTO
BTC $74,458 ▲ +0.2% ETH $2,105 ▼ -0.27% XRP $1.0897 ▼ -0.46% SOL $85.4400 ▼ -1.52%
S&P 500 7,550 ▲2.35 % DOW 52,390 ▲2.15 % NASDAQ 25,253 ▲2.74 % NAFTA 84.92 ▼2.22 % ARI 4,107 ▼0.19 % S&P 500 7,550 ▲2.35 % DOW 52,390 ▲2.15 % NASDAQ 25,253 ▲2.74 % NAFTA 84.92 ▼2.22 % ARI 4,107 ▼0.19 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
10 Nën 2026
Breaking
FOKUS – Nafta bie nën 90 dollarë për fuçi mes optimizmit për një marrëveshje SHBA-Iran Shisnin dekoderë me kanale pirate, Gjykata e Tiranës dënon me nga 9 muaj burg tre persona Shtyhet gjykimi ndaj Adnon Jasharit për vrasjen e Diana Kastratit, seanca e radhës më 23 dhjetor Flyers fitojnë 3-1 në Vancouver, Bunting dhe Konecny vendosin dhe Canucks pësojnë humbjen e gjashtë radhazi Pogradec, bie nga skela gjatë punës në një objekt, punëtori dëmtohet në kokë dhe transportohet drejt Tiranës
Menu
Kronika

Fatmir Mediu paraqitet në GJKKO, mbahet gjyqi i themelit për tragjedinë e Gërdecit

· 1 min lexim
për tragjedinë e Gërdecit

Fatmir Mediu është paraqitur sot në SPAK për seancën e radhës në procesin gjyqësor për tragjedinë e Gërdecit.

Në Gjykatën e Posaçme sot zhvillohet gjyqi i themelit ndaj ish-ministrit të Mbrojtjes, i cili akuzohet në lidhje me ngjarjen e 15 marsit 2008.

Në këtë datë një shpërthim i fuqishëm shkatërroi një fabrikë të demontimit të municioneve ushtarake në fshatin Gërdec pranë Tiranës, ku humbën jetën 26 persona, teksa afro 300 të tjerë u plagosën.

Qindra shtëpi u shkatërruan plotësisht ose pjesërisht, dhe shpërthimi la një krater të madh në terren. Fabrika po trajtonte sasi të mëdha municionesh të vjetra (rreth 100 mijë tonë).

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu