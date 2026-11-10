Fatmir Mediu paraqitet në GJKKO, mbahet gjyqi i themelit për tragjedinë e Gërdecit
Fatmir Mediu është paraqitur sot në SPAK për seancën e radhës në procesin gjyqësor për tragjedinë e Gërdecit.
Në Gjykatën e Posaçme sot zhvillohet gjyqi i themelit ndaj ish-ministrit të Mbrojtjes, i cili akuzohet në lidhje me ngjarjen e 15 marsit 2008.
Në këtë datë një shpërthim i fuqishëm shkatërroi një fabrikë të demontimit të municioneve ushtarake në fshatin Gërdec pranë Tiranës, ku humbën jetën 26 persona, teksa afro 300 të tjerë u plagosën.
Qindra shtëpi u shkatërruan plotësisht ose pjesërisht, dhe shpërthimi la një krater të madh në terren. Fabrika po trajtonte sasi të mëdha municionesh të vjetra (rreth 100 mijë tonë).
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