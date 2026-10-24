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24 Tet 2026
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Teater

«Diana of Dobson’s» sonte në Theatre Row: Emma Pfitzer-Price prin leximin një-natësh të Mint Theater për 25-vjetorin

Kompania njujorkeze zbuloi kastin e leximit special të komedisë së Cicely Hamilton-it për pavarësinë dhe klasën — një çerek shekulli pas produksionit të saj të vitit 2001

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Mint Theater Company ka zbuluar kastin e leximit special një-natësh të «Diana of Dobson’s» të Cicely Hamilton-it, që zhvillohet sonte, të premten 23 tetor, në orën 19:00 në Theatre Row në New York, siç njofton BroadwayWorld. Leximi shënon 25-vjetorin e produksionit të vitit 2001, me të cilin kompania e rizbuloi këtë komedi për publikun njujorkez.

Rolin kryesor, atë të Diana Massingberd-it, e mban Emma Pfitzer-Price, e njohur nga seriali «Doc» i Fox-it. Përkrah saj ngjiten në skenë Gina Daniels, Mia Hutchinson-Shaw, Lily Lester, Ino Badanjak, Danielle Delgado, Kristin Griffith, David Marantz, Melissa Maxwell, Evan Zes dhe Avery Whitted. Mbrëmja hapet me një prezantim special të J. Ellen Gainor-it nga Universiteti Cornell — studiuesja që ia sugjeroi e para veprën kompanisë Mint në vitin 2001.

Diana është një shitëse e re që jeton në dyqanin e tekstileve Dobson’s, në periferi të Londrës, e dëshpëruar nga jeta e saj e mërzitshme. Një trashëgimi modeste nga një i afërm i largët i jep një dritare të shkurtër arratisjeje: ajo vendos t’i dhurojë vetes «një orë të ngjeshur jete të lavdishme» dhe, duke u shtirur si një vejushë e pasur me pushime në Zvicër, tërheq vëmendjen e një zotërie zemërmirë, por të padisiplinuar, i cili beson se ajo mund të jetë rruga e tij e daljes nga vështirësitë ekonomike. Kur trashëgimia mbaron, e vërteta del në shesh dhe Diana mbetet vetëm, për t’u kthyer në punën nga e cila donte të ikte.

Hamilton, dramaturge britanike pioniere dhe mbrojtëse e të drejtave të grave, e shkroi komedinë si një sfidë ndaj kufizimeve shoqërore dhe ekonomike që u viheshin grave. Sipas BroadwayWorld, pyetjet e veprës për lirinë financiare, identitetin personal dhe çmimin e pavarësisë mbeten jashtëzakonisht aktuale edhe sot — një arsye pse Mint Theater, e specializuar në rizbulimin e veprave të harruara, i rikthehet asaj një çerek shekulli pas produksionit të vlerësuar të vitit 2001.

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