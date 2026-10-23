🌤️
Tiranë 11°C · Kryesisht kthjellët 24 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.44 ▲3.99%
ARI 4,010 ▼1.24%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
₿ CRYPTO
BTC $81,340 ▲ +0.01% ETH $2,396 ▲ +0.48% XRP $1.3053 ▼ -0.18% SOL $103.6600 ▲ +0.16%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.44 ▲3.99 % ARI 4,010 ▼1.24 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.44 ▲3.99 % ARI 4,010 ▼1.24 %
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
24 Tet 2026
Breaking
Trump mbështet Darin LaHood dhe republikanët e tjerë të Illinois-it për zgjedhjet e mesmandatit «Diana of Dobson’s» sonte në Theatre Row: Emma Pfitzer-Price prin leximin një-natësh të Mint Theater për 25-vjetorin E rrëzuar nga muri gjatë shembjes: piktura e humbur «Bob» e Elizabeth Murray-t rikthehet para publikut pas më shumë se katër dekadash Bordi i Paqes pas nënshkrimit të marrëveshjes me Shqipërinë, vlerëson kontributin e Kosovës “Goce e Maqedonia”: spektakël me dronë ndriçon qiellin e Shkupit për 23 Tetorin
Menu
Film

«Always» bën dopietë në El Gouna: dokumentari i Deming Chen fiton çmimin NETPAC dhe atë FIPRESCI

· 2 min lexim

Festivali Ndërkombëtar i Filmit në El Gouna shpalli të premten, më 23 tetor, fituesit e çmimeve NETPAC dhe FIPRESCI, në kuadër të ceremonisë mbyllëse të CineGouna Funding, siç njofton Festivali i Filmit i El Gouna-s në njoftimin e tij zyrtar. Çmimet vlerësuan kinemanë aziatike dhe filmat debutues brenda seleksionimeve zyrtare të festivalit, krahas projekteve fituese në zhvillim dhe filmave në postproduksion.

Dokumentari «Always», i drejtuar dhe i xhiruar nga Deming Chen — koproduksion i Shteteve të Bashkuara, Francës, Kinës dhe Tajvanit — mori çmimin NETPAC për filmin më të mirë aziatik jofiksion. Çmimi u mor në emër të ekipit nga producenti Hansen Lin. Juria NETPAC kryesohej nga kuratorja dhe shkrimtarja Anne Démy-Geroe, bashkëpresidente e NETPAC, me anëtarë Jean-Marc Thérouanne, drejtor artistik i Festivalit të Filmit Aziatik në Vesoul, dhe regjisoren egjiptiane Hala Khalil, sipas festivalit.

Çmimi NETPAC për filmin më të mirë artistik aziatik shkoi për «Shadowbox» («Baksho Bondi»), debutimi regjisorial i Tanushree Das dhe Saumyananda Sahi — koproduksion i Indisë, Francës, Shteteve të Bashkuara dhe Spanjës. Das nënshkroi edhe montazhin, ndërsa Sahi skenarin dhe fotografinë; çmimin e mori në ceremoni vetë Sahi.

«Always» bëri dopietë: i njëjti dokumentar fitoi edhe çmimin FIPRESCI të Federatës Ndërkombëtare të Kritikëve të Filmit, që zgjedh filmin më të mirë debutues ose të dytë nga garat e filmit artistik dhe dokumentar dhe nga seleksionimi jashtë gare, për Azinë, Afrikën ose Amerikën Latine. Juria — Omnia Adel nga Egjipti, Pamela Cohn nga Gjermania dhe G. P. Ramachandran nga India — ishte unanime dhe e përshkroi veprën si një punë brilante kinematografike, me zërin poetik të protagonistit të ri në qendër të rrëfimit.

Festivali i El Gouna-s, një ndër më të rëndësishmit në rajonin e Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut, synon zbulimin e zërave të rinj dhe shkëmbimin kulturor përmes kinemasë; organizatorët uruan fituesit, duke theksuar se këto zëra do të vazhdojnë të jehojnë në skenën botërore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu