«Always» bën dopietë në El Gouna: dokumentari i Deming Chen fiton çmimin NETPAC dhe atë FIPRESCI
Festivali Ndërkombëtar i Filmit në El Gouna shpalli të premten, më 23 tetor, fituesit e çmimeve NETPAC dhe FIPRESCI, në kuadër të ceremonisë mbyllëse të CineGouna Funding, siç njofton Festivali i Filmit i El Gouna-s në njoftimin e tij zyrtar. Çmimet vlerësuan kinemanë aziatike dhe filmat debutues brenda seleksionimeve zyrtare të festivalit, krahas projekteve fituese në zhvillim dhe filmave në postproduksion.
Dokumentari «Always», i drejtuar dhe i xhiruar nga Deming Chen — koproduksion i Shteteve të Bashkuara, Francës, Kinës dhe Tajvanit — mori çmimin NETPAC për filmin më të mirë aziatik jofiksion. Çmimi u mor në emër të ekipit nga producenti Hansen Lin. Juria NETPAC kryesohej nga kuratorja dhe shkrimtarja Anne Démy-Geroe, bashkëpresidente e NETPAC, me anëtarë Jean-Marc Thérouanne, drejtor artistik i Festivalit të Filmit Aziatik në Vesoul, dhe regjisoren egjiptiane Hala Khalil, sipas festivalit.
Çmimi NETPAC për filmin më të mirë artistik aziatik shkoi për «Shadowbox» («Baksho Bondi»), debutimi regjisorial i Tanushree Das dhe Saumyananda Sahi — koproduksion i Indisë, Francës, Shteteve të Bashkuara dhe Spanjës. Das nënshkroi edhe montazhin, ndërsa Sahi skenarin dhe fotografinë; çmimin e mori në ceremoni vetë Sahi.
«Always» bëri dopietë: i njëjti dokumentar fitoi edhe çmimin FIPRESCI të Federatës Ndërkombëtare të Kritikëve të Filmit, që zgjedh filmin më të mirë debutues ose të dytë nga garat e filmit artistik dhe dokumentar dhe nga seleksionimi jashtë gare, për Azinë, Afrikën ose Amerikën Latine. Juria — Omnia Adel nga Egjipti, Pamela Cohn nga Gjermania dhe G. P. Ramachandran nga India — ishte unanime dhe e përshkroi veprën si një punë brilante kinematografike, me zërin poetik të protagonistit të ri në qendër të rrëfimit.
Festivali i El Gouna-s, një ndër më të rëndësishmit në rajonin e Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut, synon zbulimin e zërave të rinj dhe shkëmbimin kulturor përmes kinemasë; organizatorët uruan fituesit, duke theksuar se këto zëra do të vazhdojnë të jehojnë në skenën botërore.
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