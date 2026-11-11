⛈️
Tiranë 15°C · Stuhi 11 Nëntor 2026
S&P 500 7,521 ▼0.38%
DOW 52,232 ▼0.3%
NASDAQ 25,066 ▼0.74%
NAFTA 86.32 ▲0.33%
ARI 4,041 ▲0.27%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
₿ CRYPTO
BTC $73,552 ▼ -1.98% ETH $2,051 ▼ -3.53% XRP $1.0529 ▼ -4.28% SOL $83.2300 ▼ -3.75%
S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 86.32 ▲0.33 % ARI 4,041 ▲0.27 % S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 86.32 ▲0.33 % ARI 4,041 ▲0.27 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
11 Nën 2026
Breaking
Karl Lagerfeld mpreh kodet e shtëpisë për vjeshtë-dimër 2026: një gardërobë e vetme për gra dhe burra Jisoo e BLACKPINK në kopertinën e Vogue China, me frymëzim nga kinemaja e Hong Kongut të viteve ’60 Ross Lynch fshin fotot e ish-të dashurës Jaz Sinclair, pasi zbuloi se është martuar në fshehtësi Fetty Wap martohet me Alexis Hill në një ceremoni luksoze në New Jersey Republikanët bllokojnë nismën për shkarkimin e Hegseth-it, Dhoma e dërgon rezolutën në komitet
Menu
roze

Ross Lynch fshin fotot e ish-të dashurës Jaz Sinclair, pasi zbuloi se është martuar në fshehtësi

Një fanse në TikTok i vuri në dukje se fotot e ish-partneres ishin ende në Instagram; aktori 30-vjeçar iu përgjigj menjëherë: "Nuk e dija. I fshiva"

· 2 min lexim
Ross Lynch
Ross Lynch (foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Ross Lynch ka fshirë nga faqja e tij në Instagram fotot me ish-të dashurën Jaz Sinclair, pasi një fanse i vuri në dukje se ato ishin ende publike. Aktori 30-vjeçar, ish-yll i Disney Channel, sapo ka konfirmuar se është martuar në fshehtësi, por identiteti i bashkëshortes mbetet mister: ajo, sipas tij, nuk është personazh publik dhe preferon privatësinë, ndaj ai nuk do të postojë për të, siç njofton Just Jared.

Gjithçka nisi nga një video në TikTok e përdorueses @marjoahh, e cila shkruante: “Ross Lynch ka një grua dhe ENDE nuk i ka fshirë fotot e Jaz-it nga Instagram-i”. Aktori e pa videon dhe komentoi vetë: “Nuk e dija. Faleminderit që ma vure në dukje. I fshiva.” Në të njëjtën seri komentesh ai sqaroi edhe qëndrimin e tij politik, duke shkruar se nuk është “maga” dhe se nuk e mbështet Donald Trump.

Lynch dhe Sinclair u njohën në xhirimet e serialit të Netflix “Chilling Adventures of Sabrina” dhe u lidhën publikisht pasi motra e tij ndau një video ku putheshin në natën e Vitit të Ri 2018. Ndarja e tyre u raportua në qershor 2023, pasi aktori kishte folur për “zemër të thyer” gjatë një koncerti me grupin e tij The Driver Era.

Martesën ai e konfirmoi pak ditë më parë, në premierën e filmit të tij të ri “Heartland” në Nju Jork, ku u shfaq me një unazë martese. Sipas raportimeve, bashkëshortja nuk është e njohur për publikun dhe çifti e ka mbajtur lidhjen larg syrit të mediave — pikërisht për këtë arsye, pastrimi i fotove të vjetra në Instagram u bë lajm më vete mes fansave.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu