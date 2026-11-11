Ross Lynch fshin fotot e ish-të dashurës Jaz Sinclair, pasi zbuloi se është martuar në fshehtësi
Një fanse në TikTok i vuri në dukje se fotot e ish-partneres ishin ende në Instagram; aktori 30-vjeçar iu përgjigj menjëherë: "Nuk e dija. I fshiva"
Ross Lynch ka fshirë nga faqja e tij në Instagram fotot me ish-të dashurën Jaz Sinclair, pasi një fanse i vuri në dukje se ato ishin ende publike. Aktori 30-vjeçar, ish-yll i Disney Channel, sapo ka konfirmuar se është martuar në fshehtësi, por identiteti i bashkëshortes mbetet mister: ajo, sipas tij, nuk është personazh publik dhe preferon privatësinë, ndaj ai nuk do të postojë për të, siç njofton Just Jared.
Gjithçka nisi nga një video në TikTok e përdorueses @marjoahh, e cila shkruante: “Ross Lynch ka një grua dhe ENDE nuk i ka fshirë fotot e Jaz-it nga Instagram-i”. Aktori e pa videon dhe komentoi vetë: “Nuk e dija. Faleminderit që ma vure në dukje. I fshiva.” Në të njëjtën seri komentesh ai sqaroi edhe qëndrimin e tij politik, duke shkruar se nuk është “maga” dhe se nuk e mbështet Donald Trump.
Lynch dhe Sinclair u njohën në xhirimet e serialit të Netflix “Chilling Adventures of Sabrina” dhe u lidhën publikisht pasi motra e tij ndau një video ku putheshin në natën e Vitit të Ri 2018. Ndarja e tyre u raportua në qershor 2023, pasi aktori kishte folur për “zemër të thyer” gjatë një koncerti me grupin e tij The Driver Era.
Martesën ai e konfirmoi pak ditë më parë, në premierën e filmit të tij të ri “Heartland” në Nju Jork, ku u shfaq me një unazë martese. Sipas raportimeve, bashkëshortja nuk është e njohur për publikun dhe çifti e ka mbajtur lidhjen larg syrit të mediave — pikërisht për këtë arsye, pastrimi i fotove të vjetra në Instagram u bë lajm më vete mes fansave.
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