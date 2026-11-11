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Fetty Wap martohet me Alexis Hill në një ceremoni luksoze në New Jersey

Reperi i "Trap Queen" kurorëzoi dashurinë më 5 nëntor, dhjetë muaj pas daljes nga burgu; nusja ndau fotot me mbishkrimin "Z. dhe Znj. Maxwell"

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Fetty Wap dhe Alexis Hill në ditën e dasmës

Fetty Wap është martuar. Reperi 35-vjeçar, emri i vërtetë i të cilit është Willie Maxwell II, u martua me Alexis Hill, 32 vjeçe, në Pompton Plains, New Jersey, të enjten më 5 nëntor, siç njofton Just Jared.

Alexis ndau gjatë fundjavës foto nga ceremonia luksoze në Instagram, me mbishkrimin “Z. dhe Znj. Maxwell”, shoqëruar me një emoji unaze. Në foton e parë çifti pozon bashkë: ajo me një fustan nusërie prej sateni të bardhë, me vello të gjatë, ndërsa reperi kishte zgjedhur një pamje tërësisht të bardhë dhe e puthi në dorë. Nusja ndau edhe çaste nga përgatitjet me shoqërueset dhe, në pritje, ndërroi fustanin me një model pa mëngë me dekolte të thellë.

Gjatë pritjes, Fetty Wap interpretoi vetë këngën “679”, sipas një videoje të publikuar nga The Shade Room. Çifti njihej që në fëmijëri dhe u rilidh si të rritur; reperi i propozoi në korrik 2026.

Dasma vjen dhjetë muaj pas daljes së tij të parakohshme nga burgu: lirimi ishte parashikuar për më 13 mars 2027, por ai u lirua më 8 janar, pas tre vjetësh heqje lirie. “Jam i përkushtuar të eci përpara me qëllim dhe të kem ndikim kuptimplotë atje ku ka më shumë rëndësi”, kishte thënë ai në atë kohë — dhe martesa duket se është hapi i parë i këtij kapitulli të ri.

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