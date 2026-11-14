Dokumentari “Planina” nominohet në dy kategori për Çmimin Evropian të Filmit
Filmi i Biljana Tutorov dhe Petar Glomazić u nominua në Selanik si Filmi Evropian dhe Dokumentari Evropian; ceremonia mbahet më 16 janar në Athinë
Dokumentari malazez “Planina” u nominua zyrtarisht për Çmimin e 39-të Evropian të Filmit, në dy kategori: Filmi Evropian dhe Dokumentari Evropian, siç njofton Vijesti, duke iu referuar Qendrës së Filmit të Malit të Zi. Nominimet u shpallën sot, të shtunën, më 14 nëntor, në Selanik, gjatë Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Selanikut.
Përzgjedhja u bë me votat e rreth 5.700 anëtarëve të Akademisë Evropiane të Filmit, nga lista e shkurtër vjetore; filmi ishte mes 15 dokumentarëve të përzgjedhur që nga tetori.
Filmi, me titull ndërkombëtar “To Hold a Mountain”, i regjisorëve Biljana Tutorov dhe Petar Glomazić, është bashkëprodhim i Malit të Zi, Serbisë, Francës, Sllovenisë dhe Kroacisë, i mbështetur nga Qendra e Filmit të Malit të Zi dhe fonde të tjera evropiane. I xhiruar gjatë shtatë viteve në Sinjajevinë, ai tregon historinë e Mileva Gari Jovanović dhe vajzës së saj Nada Stanišić, të cilat mbrojnë malin dhe trashëgiminë e tyre familjare.
“Planina” u shfaq premierë në Festivalin e Filmit Sundance, ku fitoi Çmimin e Madh të Jurisë për dokumentarin më të mirë ndërkombëtar, dhe është gjithashtu kandidati zyrtar i Malit të Zi për Oscar. Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet më 16 janar 2027 në Athinë.
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