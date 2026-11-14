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Mali i Zi

Policia kufitare sekuestron mall tekstil dhe pajisje elektrike me vlerë 65.460 euro në Bijelo Polje, kallëzime penale kundër dy personave

Furgoni Renault u ndalua në Gubavač; shoferi M. T. dhe pasagjeri N. B., të dy nga Bijelo Polja, dyshohen për kontrabandë dhe evazion fiskal në tentativë

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Policia kufitare sekuestron mall tekstil dhe pajisje elektrike me vlerë 65.460 euro në Bijelo Polje, kallëzime penale kundër dy personave
Furgoni me mallin e sekuestruar në Gubavač (Foto: Administrata e Policisë)

Policia kufitare ka sekuestruar mall tekstil dhe pajisje elektrike me vlerë mbi 65.000 euro dhe ka bërë kallëzime penale kundër dy personave, siç njofton RTCG, duke cituar Administratën e Policisë. Njoftimi lidhet me veprimtarinë e Sektorit të Policisë Kufitare – Qendrës Rajonale të Policisë Kufitare “Veri” dhe Administratës së Policisë.

Në vendin Gubavač, në komunën e Bijelo Poljes, policia kufitare ndaloi dhe kontrolloi një furgon mallrash Renault. Në hapësirën e ngarkesës së furgonit u gjet një sasi e madhe mallrash tekstile dhe pajisjesh elektrike.

Administrata Doganore e vlerësoi mallin në saktësisht 65.460 euro. Dy personat nuk kishin dokumentacion shoqërues për mallin, ndaj automjeti dhe malli u sekuestruan.

Bëhet fjalë për M. T. nga Bijelo Polja, shoferin e furgonit, dhe N. B. nga Bijelo Polja, pasagjerin. Prokurori i shtetit në Prokurorinë Themelore të Shtetit në Bijelo Polje u informua për rastin dhe urdhëroi sekuestrimin e automjetit dhe të mallit, si dhe kallëzimin penal kundër M. T. dhe N. B., nën dyshimin për kontrabandë dhe për evazion të taksave dhe kontributeve në tentativë.

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