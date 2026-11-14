Policia kufitare sekuestron mall tekstil dhe pajisje elektrike me vlerë 65.460 euro në Bijelo Polje, kallëzime penale kundër dy personave
Furgoni Renault u ndalua në Gubavač; shoferi M. T. dhe pasagjeri N. B., të dy nga Bijelo Polja, dyshohen për kontrabandë dhe evazion fiskal në tentativë
Policia kufitare ka sekuestruar mall tekstil dhe pajisje elektrike me vlerë mbi 65.000 euro dhe ka bërë kallëzime penale kundër dy personave, siç njofton RTCG, duke cituar Administratën e Policisë. Njoftimi lidhet me veprimtarinë e Sektorit të Policisë Kufitare – Qendrës Rajonale të Policisë Kufitare “Veri” dhe Administratës së Policisë.
Në vendin Gubavač, në komunën e Bijelo Poljes, policia kufitare ndaloi dhe kontrolloi një furgon mallrash Renault. Në hapësirën e ngarkesës së furgonit u gjet një sasi e madhe mallrash tekstile dhe pajisjesh elektrike.
Administrata Doganore e vlerësoi mallin në saktësisht 65.460 euro. Dy personat nuk kishin dokumentacion shoqërues për mallin, ndaj automjeti dhe malli u sekuestruan.
Bëhet fjalë për M. T. nga Bijelo Polja, shoferin e furgonit, dhe N. B. nga Bijelo Polja, pasagjerin. Prokurori i shtetit në Prokurorinë Themelore të Shtetit në Bijelo Polje u informua për rastin dhe urdhëroi sekuestrimin e automjetit dhe të mallit, si dhe kallëzimin penal kundër M. T. dhe N. B., nën dyshimin për kontrabandë dhe për evazion të taksave dhe kontributeve në tentativë.
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