🌦️
Tiranë 17°C · Rrebesh i lehtë 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $66,843 ▼ -4.11% ETH $1,893 ▼ -4.08% XRP $0.9973 ▼ -3.74% SOL $75.6400 ▼ -7.55%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
Parakalime të gabuara dhe të dehur në timon, Rrugorja e Durrësit vendos 950 gjoba në një javë, katër shoferë të arrestuar Sulmi ukrainas me dron në Belgorod vret një familje me foshnjën 24-muajshe Asambleja e PS mbyllet pa vendim për Spiropalin dhe Ndrecën! Manastirliu mbetet në Tiranë, përforcohet me Demon dhe Koçiun KIEV – Zelensky për kufizimet e “Starshield” në territoret e pushtuara: Ukraina do ta ngrejë çështjen në të gjitha nivelet Shqipëria surprizon Finlandën në ski, Lara Colturi renditet e dyta në Kupën e Botës
Menu
Ukraina

Ukraina godet qendrën kryesore të naftës në Samara dhe bazën ajrore Lipetsk-2, konfirmon Shtabi i Përgjithshëm

· 2 min lexim
Tymi i zi mbi objektin e naftës në rajonin e Samaras

Forcat ukrainase goditën sërish stacionin e naftës ‘Samara’ pranë fshatit Prosvet në rajonin e Samara-s në Rusi, një qendër kyçe për përzierjen e naftës bruto eksportuese Urals, si dhe aeroportin ushtarak Lipetsk-2 në rajonin e Lipetsk-ut, njoftoi më 14 nëntor Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës, siç njofton The Kyiv Independent.

Sipas Shtabit, në stacionin e Samara-s, rreth 950 kilometra në lindje të territorit të kontrolluar nga Ukraina, shpërtheu zjarr dhe u dogjën disa depozita nafte. Stacioni është një nga nyjat më të rëndësishme të sistemit rus të eksportit të energjisë: aty mbërrin nafta me tubacione nga Tatarstani, Siberia perëndimore dhe rajone të tjera ruse dhe përzihet për të prodhuar Urals-in, që përbën deri në gjysmën e eksporteve ruse të naftës.

Objekti ka qenë shënjestër e përsëritur gjatë fushatës së fundit ukrainase të goditjeve në thellësi kundër infrastrukturës ruse të naftës (edhe Kyiv Post raportoi njoftimin e Shtabit të 14 nëntorit, sipas të cilit goditja në Samara u krye më 13 nëntor).

Shtabi konfirmoi edhe goditjen e aeroportit Lipetsk-2, mbi 340 kilometra në lindje të kufirit ukrainas: më 13 nëntor u goditën një hangar me pajisje speciale për mirëmbajtjen e avionëve, një depozitë karburanti aviacioni dhe posti qendror i komandës dhe kontrollit të aeroportit. Në këtë bazë mbahen avionë rusë Su-34, Su-35 dhe MiG-31 dhe edhe ajo është goditur edhe më parë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu