Ukraina godet qendrën kryesore të naftës në Samara dhe bazën ajrore Lipetsk-2, konfirmon Shtabi i Përgjithshëm
Forcat ukrainase goditën sërish stacionin e naftës ‘Samara’ pranë fshatit Prosvet në rajonin e Samara-s në Rusi, një qendër kyçe për përzierjen e naftës bruto eksportuese Urals, si dhe aeroportin ushtarak Lipetsk-2 në rajonin e Lipetsk-ut, njoftoi më 14 nëntor Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës, siç njofton The Kyiv Independent.
Sipas Shtabit, në stacionin e Samara-s, rreth 950 kilometra në lindje të territorit të kontrolluar nga Ukraina, shpërtheu zjarr dhe u dogjën disa depozita nafte. Stacioni është një nga nyjat më të rëndësishme të sistemit rus të eksportit të energjisë: aty mbërrin nafta me tubacione nga Tatarstani, Siberia perëndimore dhe rajone të tjera ruse dhe përzihet për të prodhuar Urals-in, që përbën deri në gjysmën e eksporteve ruse të naftës.
Objekti ka qenë shënjestër e përsëritur gjatë fushatës së fundit ukrainase të goditjeve në thellësi kundër infrastrukturës ruse të naftës (edhe Kyiv Post raportoi njoftimin e Shtabit të 14 nëntorit, sipas të cilit goditja në Samara u krye më 13 nëntor).
Shtabi konfirmoi edhe goditjen e aeroportit Lipetsk-2, mbi 340 kilometra në lindje të kufirit ukrainas: më 13 nëntor u goditën një hangar me pajisje speciale për mirëmbajtjen e avionëve, një depozitë karburanti aviacioni dhe posti qendror i komandës dhe kontrollit të aeroportit. Në këtë bazë mbahen avionë rusë Su-34, Su-35 dhe MiG-31 dhe edhe ajo është goditur edhe më parë.
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