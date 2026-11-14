Shqipëria surprizon Finlandën në ski, Lara Colturi renditet e dyta në Kupën e Botës
– Shqipëria po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen në arenën ndërkombëtare të sportit.
Pas rezultateve në futboll, këtë herë është skiatorja, Lara Colturi ajo që ka bërë jehonë në Finlandë, duke u renditur e dyta në garën e slalomit në Levi, në kuadër të Kupës së Botës në ski alpine.
Sportistja që përfaqëson Shqipërinë regjistroi kohën 56,10 sekonda në zbritjen e parë, vetëm 0,36 sekonda pas gjermanes, Emma Aicher, e cila kryeson me 55,74 sekonda.
Në vendin e tretë u rendit kroatja, Zrinka Ljutic me kohën 56,62 sekonda, 0,52 sekonda pas Colturi.
Rezultati i vendos tri skiatorët kryesorë shumë pranë njëri-tjetrit dhe e lë garën të hapur për zbritjen e dytë, ku do të përcaktohet renditja përfundimtare.
Colturi, e cila është një nga emrat e spikatur të skive alpine, rikthehet në pistën Levi të Finlandës, me synimin për të përsëritur suksesin e vitit të kaluar, kur gjithashtu u rendit e dyta në këtë garë, pas amerikanes Mikaela Shiffrin.
Performanca e saj përfaqëson një tjetër rezultat të rëndësishëm për Shqipërinë në sportet dimërore dhe konfirmon praninë gjithnjë e më të fortë të skiatores shqiptare, në garat më të rëndësishme ndërkombëtare./
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