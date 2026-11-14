Nisje e jashtëzakonshme e sezonit për Lara Colturi-n, tjetër vend i dytë në Kupën e Botës të skive
Skiatorja shqiptare u rendit e dyta në slalomin e Levit në Finlandë, pas Mikaela Shiffrin, duke regjistruar podiumin e dytë radhazi të sezonit.
Lara Colturi, 19-vjeçarja që përfaqëson Shqipërinë, ka nisur në mënyrë të jashtëzakonshme sezonin e ri të Kupës së Botës të skive, siç njofton Shqiptarja.com. Skiatorja shqiptare u rendit e dyta në garën e slalomit në Levi të Finlandës, duke regjistruar podiumin e dytë radhazi të sezonit.
Colturi e mbylli garën me kohën 1:46.69, vetëm 0.75 sekonda pas fitueses, amerikanes Mikaela Shiffrin, e cila shënoi 1:45.94. E treta u rendit zvicerania Camille Rast me 1:47.18.
Ky është podiumi i dytë radhazi i Colturi-t këtë sezon, pas vendit të dytë në Sölden të Austrisë tre javë më parë, një tjetër dëshmi e formës së saj të shkëlqyer në fillim të sezonit.
Me këtë rezultat ajo grumbullon 160 pikë dhe renditet e dyta në renditjen e përgjithshme të Kupës së Botës pas dy garave, pas Shiffrin me 200 pikë.
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