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14 Nën 2026
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Ukraina

Sulmi ukrainas me dron në Belgorod vret një familje me foshnjën 24-muajshe

· 1 min lexim
Sulmi ukrainas me dron në Belgorod vret një familje me foshnjën 24-muajshe

Një sulm ukrainas me dron vrau të shtunën një nënë, një baba dhe vajzën e tyre 24-muajshe në shtëpinë e tyre në vendbanimin Proletarsky të rajonit rus të Belgorodit, pranë kufirit me Ukrainën, sipas autoriteteve ruse, siç njofton Al Jazeera.

Proletarsky ndodhet rreth 20 kilometra nga kufiri ukrainas. Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se ushtria e saj interceptoi gjatë natës 29 dronë ukrainas, disa prej tyre edhe mbi rajonin e Moskës.

Nga ana tjetër, Forca Ajrore e Ukrainës tha se Rusia lëshoi 96 dronë që nga mbrëmja e së premtes, nga të cilët 81 u rrëzuan ose u shtypën elektronikisht deri në mëngjesin e së shtunës. U raportuan goditje në tetë vende dhe mbetje dronësh në dy të tjera, ndërsa një furnizues lokal i energjisë raportoi ndërprerje në pjesë të rajonit verilindor të Sumy-t.

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