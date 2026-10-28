Drejtori i AKI-së raporton para deputetëve me dyer të mbyllura
Ka nisur mbledhja e radhës e Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë.
Në këtë mbledhje, për raportim është ftuar drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Petrit Ajeti.
Në këtë mbledhje mediat janë lejuar që të marrin pamje në fillim, ndërsa më pas e njëjta ka vazhduar e mbyllur. /KP/
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.