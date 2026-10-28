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Kosova

Drejtori i AKI-së raporton para deputetëve me dyer të mbyllura

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Ka nisur mbledhja e radhës e Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë.

Në këtë mbledhje, për raportim është ftuar drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Petrit Ajeti.

Në këtë mbledhje mediat janë lejuar që të marrin pamje në fillim, ndërsa më pas e njëjta ka vazhduar e mbyllur. /KP/

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