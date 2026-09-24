Drejtuesi humb kontrollin e mjetit dhe përplaset me 3 makina në Durrës, plagoset një këmbësor!
Një aksident është regjistruar mesditën e sotme në një nga rrugët kryesore të Durrësit, në rrugën “Aleksandër Goga”, ku një drejtues ka humbur kontrollin mbi automjetin dhe është përplasur me 3 mjete të tjera, ndërsa i dëmtuar ka mbetur edhe një këmbësor.
Nga aksidenti është dëmtuar edhe një kabinet-shpërndarës i rrjetit të internetit dhe telekomunikacionit.
Këmbësori është dërguar në spital, ku po merr ndihmën mjekësore. Sipas policisë, ai është plagosur lehtë, ndërsa drejtuesi i mjetit paraprakisht deklarohet se nuk ka qenë nën efektin e alkoolit.
Në vendngjarje policia ka kryer veprimet procedurale për dokumentimin e aksidentit dhe zbardhjen e rrethanave të tij.
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