Dron rus godet cisternën e zjarrfikësve në Kramatorsk gjatë shuarjes së zjarreve
Shpëtuesit u detyruan të pezullojnë shuarjen në të gjitha lokacionet për shkak të rrezikut, ndërsa zjarre nga goditjet ruse u regjistruan edhe në Sloviansk
Një dron rus ka goditur një autocisternë zjarrfikëse në Kramatorsk, në kohën kur shpëtuesit po shuanin zjarret e shkaktuara nga goditjet ruse në sektorin privat të qytetit, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës.
Goditjet ruse në Kramatorsk dogjën një pallat banimi nëntëkatësh, si dhe shtëpi private banimi ku ndodheshin kafshë shtëpiake. Zjarre u regjistruan edhe në Sloviansk, ku nga goditjet ruse u dogjën shtëpi banimi, depo, ndërtesa ndihmëse dhe një kamion.
Shpëtuesit arritën t’i lokalizonin të gjitha vatrat e zjarrit, por situata e vështirë e sigurisë i detyroi të pezullonin shuarjen e zjarreve në të gjitha lokacionet.
Vetëm një ditë më parë, më 26 tetor, ushtria ruse vrau tre banorë të rajonit të Doneckut dhe plagosi 22 të tjerë, sipas Ukrinform.
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