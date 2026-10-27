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Ukraina

Dron rus godet cisternën e zjarrfikësve në Kramatorsk gjatë shuarjes së zjarreve

Shpëtuesit u detyruan të pezullojnë shuarjen në të gjitha lokacionet për shkak të rrezikut, ndërsa zjarre nga goditjet ruse u regjistruan edhe në Sloviansk

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Një dron rus ka goditur një autocisternë zjarrfikëse në Kramatorsk, në kohën kur shpëtuesit po shuanin zjarret e shkaktuara nga goditjet ruse në sektorin privat të qytetit, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës.

Pamje arkiv nga rajoni i Doneckut

Goditjet ruse në Kramatorsk dogjën një pallat banimi nëntëkatësh, si dhe shtëpi private banimi ku ndodheshin kafshë shtëpiake. Zjarre u regjistruan edhe në Sloviansk, ku nga goditjet ruse u dogjën shtëpi banimi, depo, ndërtesa ndihmëse dhe një kamion.

Shpëtuesit arritën t’i lokalizonin të gjitha vatrat e zjarrit, por situata e vështirë e sigurisë i detyroi të pezullonin shuarjen e zjarreve në të gjitha lokacionet.

Vetëm një ditë më parë, më 26 tetor, ushtria ruse vrau tre banorë të rajonit të Doneckut dhe plagosi 22 të tjerë, sipas Ukrinform.

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