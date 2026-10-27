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27 Tet 2026
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«Cats: The Jellicle Ball» shtyn albumin e kastit: kënga e parë del më 30 tetor, albumi i plotë pa datë të re Gjykata e Hamburgut refuzon mbylljen e çështjes për shpërthimin e Nord Stream, gjyqi ndaj ukrainasit vazhdon Allegri heq dorë nga ankesa për dënimin: Nuk i dihet, ndoshta ma bëjnë 4 ndeshje! Dukaj propozon Komisionin e Arbitrazhit për kufirin dhe ndarjen e pasurisë mes Podgoricës dhe Tuzit Dron rus godet cisternën e zjarrfikësve në Kramatorsk gjatë shuarjes së zjarreve
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Ukraina

Gjykata e Hamburgut refuzon mbylljen e çështjes për shpërthimin e Nord Stream, gjyqi ndaj ukrainasit vazhdon

Mbrojtja e Serhiy Kuznetsovit argumentoi detyrimin e sekretit si ish-oficer ukrainas, por gjykata vendosi se e drejta e tij e mbrojtjes në Gjermani nuk kufizohet nga normat e një shteti tjetër

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Gjykata e Lartë Rajonale Hanseatike në Hamburg, ku u hap gjyqi për Nord Stream (foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE)

Gjykata e Lartë Rajonale e Hamburgut hodhi poshtë të martën, 27 tetor, në ditën e dytë të procesit gjyqësor, kërkesën e mbrojtjes së shtetasit ukrainas Serhiy Kuznetsov për ndërprerjen e procesit penal në çështjen e shpërthimit të gazsjellësve “Nord Stream-1” dhe “Nord Stream-2”, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar televizionit gjerman n-tv.

“Sipas legjislacionit gjerman, i akuzuari nuk është i kufizuar në mundësitë për të ushtruar mbrojtjen e tij”, tha kryetarja e trupit gjykues. Ajo shpjegoi se liria e të akuzuarit për të dëshmuar në Gjermani nuk kufizohet nga normat e së drejtës së shërbimit të një shteti tjetër.

Avokatët e Kuznetsovit kishin kërkuar mbylljen e procedurës, duke argumentuar se klienti i tyre, si ish-oficer i një njësie speciale të Forcave të Armatosura të Ukrainës, është i lidhur me detyrimin e ruajtjes së sekretit. Sipas mbrojtjes, për këtë arsye ai nuk mund të komunikojë lirshëm me avokatët e tij e të dëshmojë në gjykatë, sepse në Ukrainë do ta kërcënonte një dënim i rëndë për zbulimin e informacionit sekret.

Gjykata e Lartë Rajonale në Hamburg
Pamje arkiv: Gjykata e Lartë Rajonale në Hamburg

Me këtë vendim, gjykata vendosi që procesi të vazhdojë sipas orarit të planifikuar. Gjatë ditës pritej të dëgjohej një ekspert i Zyrës Federale të Policisë Kriminale të Gjermanisë (BKA) për dëmet në gazsjellës dhe shkaqet e shpërthimeve.

Kuznetsov u ndalua në Itali në gusht 2025 në bazë të një urdhër-arresti evropian, ndërsa në nëntor 2025 u ekstradua në Gjermani, ku ndodhet në paraburgim. Shpërthimet e 26 shtatorit 2022 pranë ishullit danez Bornholm dëmtuan tre nga katër linjat e gazsjellësve që shtrihen në fundin e Detit Baltik nga Rusia drejt Gjermanisë.

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