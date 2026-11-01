Dron rus godet një pallat pesëkatësh në Vasyshcheve pranë Kharkivit: pesë të plagosur, mes tyre një 18-vjeçar dhe katër gra
Një dron rus goditi çatinë e një pallati banimi pesëkatësh në fshatin Vasyshcheve, rreth 20 kilometra nga Kharkivi, duke plagosur pesë persona, siç njofton Antikor duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Kharkivit, Oleh Synehubov.
Një dron rus goditi një pallat banimi në fshatin Vasyshcheve, rreth 20 kilometra nga Kharkivi, siç njofton Antikor duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Kharkivit, Oleh Synehubov. Sipas tij, është regjistruar një goditje në çatinë e pallatit pesëkatësh të banimit.
Nga sulmi u plagosën pesë persona: një djalë 18-vjeçar dhe katër gra, të moshave 48, 67, 33 dhe 71 vjeç. Të gjithë të plagosurve po u jepet ndihma e nevojshme mjekësore, sipas Synehubovit.
Përveç pallatit, u dëmtuan edhe dy shtëpi private banimi, ndërsa zjarri që shpërtheu në një serë, në një sipërfaqe prej 20 metrash katrorë, u lokalizua nga shërbimet e emergjencës.
Në vendin e ngjarjes po punojnë të gjitha shërbimet e emergjencës dhe po vijon puna për heqjen e pasojave të sulmit armik, shtoi kreu i administratës rajonale, sipas Antikor.
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