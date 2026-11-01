Rritet bilanci në Vinnytsia: të plagosurit nga sulmi rus shkojnë në gjashtë, mes tyre katër fëmijë; të vrarat janë vajza 13-vjeçare dhe një grua
Numri i të plagosurve nga sulmi rus në rajonin e Vinnytsias është rritur në gjashtë, mes tyre katër fëmijë, ndërsa dy të vrarat janë një vajzë 13-vjeçare dhe një grua, siç njofton Antikor duke iu referuar Administratës Ushtarake Rajonale të Vinnytsias.
Numri i të plagosurve nga sulmi rus në rajonin e Vinnytsias është rritur në gjashtë, siç njofton Antikor duke iu referuar Administratës Ushtarake Rajonale të Vinnytsias. Mes të plagosurve janë katër fëmijë: tre fëmijë pesëvjeçarë dhe një djalë 16-vjeçar.
Sipas administratës rajonale, nga sulmi humbën jetën dy persona: një vajzë 13-vjeçare dhe një grua.
Bilanci i ri përditëson raportimet e mëparshme për goditjen në komunitetin e Koziatynit, ku një dron rus goditi zonën midis konviktit të një shkolle profesionale dhe një institucioni arsimor në rajonin e Vinnytsias.
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