Dronë rusë godasin magazinat farmaceutike në Hostomel: katër të plagosur, mes tyre një fëmijë
Mbrëmjen e 2 tetorit, Rusia sulmoi me dronë qytetin Hostomel në rajonin e Kievit, duke goditur magazinat e distributorit farmaceutik Venta, një prej më të mëdhenjve në Ukrainë. Katër persona u plagosën, mes tyre një fëmijë, sipas zyrtarëve ukrainas.
Mbrëmjen e 2 tetorit 2026, Rusia nisi një sulm me dronë ndaj qytetit Hostomel, në rajonin e Kievit. Sipas përmbledhjes Ukraine Update, goditja ra mbi magazinat e kompanisë Venta, një nga distributorët më të mëdhenj farmaceutikë në Ukrainë, dhe raportohet se po digjen medikamente të prodhuesve Bayer, Sanofi, Pfizer, Teva, Darnytsia dhe Farmak.
Si pasojë e sulmit u plagosën katër persona, mes tyre një fëmijë, siç njofton The Kyiv Independent në prurjen e lajmeve të 3 tetorit, duke cituar zyrtarë ukrainas. Burime ukrainase konfirmojnë se dronët sulmues goditën ambiente prodhimi dhe magazinën e distributorit farmaceutik në Hostomel; nuk ka të dhëna për viktima.
Sulmi vjen në kuadër të fushatës së vazhdueshme ruse kundër infrastrukturës dhe logjistikës civile ukrainase. Kievi dhe rajoni i tij janë goditur pothuajse çdo natë në javët e fundit, sipas përmbledhjes së ditës të Glavkom-it, e cila e rendit ngjarjen mes zhvillimeve kryesore të 2 tetorit.
Hostomeli, qytet në veri-perëndim të kryeqytetit ukrainas, ndodhet në një prej zonave më të goditura të rajonit të Kievit që nga fillimi i luftës, dhe sulmi i mbrëmjes së 2 tetorit është ndër sulmet e rralla që kanë prekur drejtpërdrejt një distribuor farmaceutik të përmasave kombëtare.
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