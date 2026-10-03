Ura Veriore në Kiev goditet nga sulmi rus ajror, dita e tretë radhazi e sulmeve ndaj urave
Kryetari i bashkisë Vitali Klitschko thotë se trafiku nga bregu lindor në atë perëndimor është pezulluar; nuk raportohet për viktima
Mëngjesin e së shtunës, pak pas orës 6:30 sipas kohës së Kievit, një sulm ajror rus goditi Urën Veriore mbi lumin Dnipro në kryeqytetin ukrainas. Kryetari i bashkisë, Vitali Klitschko, e njoftoi goditjen përmes Telegramit, siç njofton Reuters.
Shërbimet e emergjencës u dërguan menjëherë në vendngjarje. Trafiku nëpër urë nga bregu lindor në atë perëndimor u pezullua pasi u dëmtua sipërfaqja e rrugës dhe kabllot e sipërme të trolejbusëve. Sipas njoftimeve zyrtare, nuk pati viktima.
Kjo është dita e tretë radhazi e sulmeve ruse ndaj urave të Kievit: dy ditët e fundit, Ura Jugore u godit disa herë me dronë rusë, çka detyroi pezullimin e përkohshëm të trafikut nëpër të, si dhe në dy ura të tjera mbi lumin e gjerë Dnipro.
Mbi një e treta e 3 milionë banorëve të kryeqytetit jetonin në bregun lindor, apo “të majtë”, të Dniprit para pushtimit rus të vitit 2022, por shumica dërrmuese e tyre punojnë në bregun perëndimor, të “djathtë”, ku janë përqendruar shumica e institucioneve qeveritare dhe e kompanive — rreth 500 mijë njerëz kalojnë çdo ditë nga bregu i majtë në atë të djathtë. Klitschko e përshkroi situatën si “shumë dramatike”, duke thënë se sulmet ruse po e “shkatërrojnë Kievin copë-copë”, ndërsa presidenti Volodymyr Zelensky ka akuzuar se Vladimir Putini u ka urdhëruar komandantëve në shtator të braktisin rregullat e luftës.
Moska më herët ka mohuar se synon sistematikisht civilët në fushatat e saj të bombardimeve. Ndërkohë, kujtimet e dimrit të kaluar, më të keqit të luftës, mbeten të gjalla në mendjet e banorëve, pasi Rusia nisi javën e kaluar atë që në Ukrainë u pa si breshëria e parë e një fushate të pritur bombardimesh dimërore kundër objekteve të energjisë që furnizojnë kryeqytetin.
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