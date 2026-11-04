Dronët godasin qendrën logjistike të Ozon në Adygeysk, zjarr në kompleks dhe punonjësit evakuohen
Sulmi i natës së 3–4 nëntorit në Republikën e Adygesë në jug të Rusisë dogji qendrën e madhe logjistike të tregtarit online Ozon; kompania pezulloi përkohësisht pranimin e dërgesave në kompleks, ndërsa autoritetet thanë se nuk ka të lënduar.
Në natën e 3–4 nëntorit 2026, dronët sulmuan Republikën e Adygesë dhe në territorin e qendrës logjistike të Ozon në Adygeysk shpërtheu zjarr, siç njofton Delovoy Peterburg, duke cituar kreun e republikës, Murat Kumpilov. Personeli i kompleksit u evakuua dhe, sipas Kumpilov dhe shërbimit të shtypit të Ozon, deri tani nuk ka njoftime për të lënduar apo të vrarë.
Kumpilov bëri të ditur se forcat e Ministrisë së Emergjencave dhe shpëtuesit po shuajnë zjarrin, ndërsa në vendin e ngjarjes po punojnë edhe organet e rendit dhe drejtuesit e shërbimeve.
Ozon, sipas agjencisë UNN, tha se mallrat e kompleksit të dëmtuar do të hiqen nga vitrina e marketplace-it dhe porositë që nuk mund të sillen nga objekte të tjera do të anulohen. Kompania pezulloi përkohësisht pranimin e dërgesave nga shitësit në këtë qendër, ndërsa dërgesat në tranzit do të ridrejtohen në objekte të tjera. Klientët, shtoi Ozon, mund të porosisin si zakonisht, sepse porositë do të mblidhen në komplekse të tjera logjistike.
Mbetjet e dronit dëmtuan një tub gazi dhe xhamat e një shtëpie private në fshatin Petrov të rrethit Teuchezhsky; rrjedhja e gazit u eliminua dhe nuk pati të lënduar. Rënie mbetjesh u regjistrua edhe pranë aulit Takhtamukay.
Qendra e Adygeysk-ut, siç raporton Nigroll, është ndër më të mëdhatë e Ozon në jug të Rusisë, me 92 mijë metra katrorë dhe kapacitet për mbi 10 milionë mallra, dhe ishte sulmuar edhe më 24 gusht, kur gjithashtu kishte rënë zjarr. Në tremujorin e tretë të 2026-ës, 11 qendra logjistike të Ozon u prekën nga sulmet me dronë dhe kompania rezervoi 30,1 miliardë rubla për humbjet.
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