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14 Sht 2026
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Padres – Giants, 13 shtator 2026: përmbledhje e ndeshjes dhe zhvillime për skuadrat Cal Nichols, që i mbajti Oilers në Edmonton në vitet 1990, vdes në moshën 84-vjeçare Shopska sallatë — sallata ballkanike me domate, kastravec dhe djathë të bardhë Droni rus godet trenin diplomatik në Yahodyn: Boris Johnson, David Petraeus dhe Carl Bildt i shpëtojnë sulmit pranë kufirit me Poloninë Jennifer Lawrence rikthen ngjyrën teal në veshjet e përditshme
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Padres – Giants, 13 shtator 2026: përmbledhje e ndeshjes dhe zhvillime për skuadrat

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Më 13 shtator 2026 San Diego Padres pritën San Francisco Giants në një ndeshje të ndjekur edhe në kanalin NBCSN. Para takimit, Padres paraqiteshin me rekord 80-68, ndërsa Giants me 62-87. Në fillim të ndeshjes pati lëvizje të shpejta në bazat: Dustin Harris dhe Fernando Tatis shënuan single dhe Harris arriti të vjedhë bazën e dytë.

Siç raporton Bleacher Report, skuadra e Giants njoftoi vendosjen e Rafael Devers në listën e të dëmtuarve për shkak të një problemi me muskujt e bërthamës, çka mund të kërkojë ndërhyrje kirurgjikale; si përgjigje ekipi ngriti në përbërje lojtarin Scott Bandura nga filialet.

Padres përballën me një reagim të vonë nga Giants gjatë ndeshjes, ndërsa elementë si Manny Machado dhanë kontribut në ofensivë me një mesatare rreth .222 në të dhënat e ndeshjes. Gjithashtu u vu re se Dustin Harris, i rikthyer rishtazi në ekip, dha disa momente vendimtare në fushë.

Për statistika më të plota, përmbledhje të lojës dhe zhvillime të mëtejshme rreth gjendjes së lojtarëve dhe formacioneve, mbulimi i Bleacher Report ofroi përditësime gjatë dhe pas ndeshjes.

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