Dropbox blen Tigris Data për 350 milionë dollarë në shtytjen drejt infrastrukturës së inteligjencës artificiale
Blerja, që duket më e madhja e kompanisë deri më sot, do të fuqizojë platformën e re të ruajtjes DBX Agent Cloud për bizneset dhe zhvilluesit që ndërtojnë modele dhe agjentë të inteligjencës artificiale.
Dropbox po bën një shtytje të madhe drejt infrastrukturës së inteligjencës artificiale me blerjen prej 350 milionë dollarësh të kompanisë së teknologjisë cloud Tigris Data, siç njofton TechCrunch — një marrëveshje që duket më e madhja e kompanisë deri më sot. Marrëveshja, e njoftuar të enjten, pritet të forcojë aftësitë e Dropbox në infrastrukturën e AI dhe të mbështesë zhvillimin e DBX Agent Cloud, një platformë e re ruajtjeje për bizneset dhe zhvilluesit që ndërtojnë modele dhe agjentë të inteligjencës artificiale.
Dropbox i tha TechCrunch me email se transaksioni pritet të mbyllet në tremujorin e katërt të vitit 2026 dhe se kompania aktualisht nuk ka plane të reduktojë numrin e punonjësve si pjesë e blerjes. Kompania tashmë kishte shkurtuar 9% të forcës së saj globale të punës muajin e kaluar, siç raportoi Wall Street Journal.
DBX Agent Cloud fillimisht do të ofrojë ruajtjen e objekteve (object storage) si produkt më vete, duke u lejuar bizneseve ta blejnë ruajtjen në mënyrë të pavarur dhe ta përdorin me mjetet dhe aplikacionet ekzistuese të ndërtuara për Amazon S3. Dropbox planifikon ta zgjerojë platformën me aftësi që u lejojnë sistemeve të AI të punojnë me dokumente, imazhe, audio dhe video, si dhe me veçori të sistemit të skedarëve që agjentët t’i menaxhojnë skedarët dhe të ruajnë vazhdimësinë mes detyrave e sesioneve.
Përtej ambicieve në infrastrukturë, Dropbox po sjell më shumë aftësi të inteligjencës artificiale edhe në produktin e tij kryesor: përdoruesit do të mund t’i kërkojnë AI të kryejë detyra me skedarët e tyre, të zgjedhin mes modeleve të ndryshme të AI dhe ta lidhin përmbajtjen e tyre në Dropbox me mjete të palëve të treta, përfshirë ChatGPT, Claude dhe Muse. Sipas kompanisë, përvoja e përditësuar ka arritur tashmë më shumë se 70,000 ekipe, me shpërndarje fillestare për klientët Standard dhe Advanced në SHBA, Britani dhe Australi, ndërsa disponueshmëria më e gjerë planifikohet për vitin 2027.
Tigris Data u themelua nga ish-inxhinierë të Uber-it që ndihmuan në zhvillimin e infrastrukturës së ruajtjes së kompanisë së transportit; platforma e saj e vendos automatikisht të dhënat më pranë përdoruesve dhe burimeve llogaritëse që i nevojiten, duke shkurtuar kohën e qasjes. Kompania kishte mbledhur 25 milionë dollarë në një raund Series A vitin e kaluar. Blerja nuk është lëvizja e parë e Dropbox drejt AI përmes blerjeve: kompania ka blerë më parë edhe Reclaim.ai, Promoted.ai dhe Mobius Labs.
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