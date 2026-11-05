Unaza inteligjente e Aina-s ka ekran, levë kontrolli dhe mikrofon për të folur me agjentët e inteligjencës artificiale
Pajisja prej titani kushton 399 dollarë në porositë paraprake, ka edhe altoparlant për telefonata dhe nis dërgesat në janar 2027
Startup-i i pajisjeve Aina prezantoi të enjten një unazë inteligjente që ka ekran, një levë të vogël kontrolli dhe mikrofon, në mënyrë që përdoruesi të mund të flasë me agjentët e inteligjencës artificiale dhe të mbajë shënime, siç njofton TechCrunch. Unaza kushton 399 dollarë dhe ka edhe altoparlant, kështu që me të mund të bëhen edhe telefonata.
Sipas raportimit të TechCrunch, startup-i, i cili në korrik mblodhi 5.5 milionë dollarë financim, po e pozicionon unazën si një kontrollues për aplikacionet me dhe pa inteligjencë artificiale. Kompania kishte ndërtuar më parë Mirage-n, një kontrollues me tre butona për kompjuterët Mac, dhe përvojën e atij produkti e ka kaluar te unaza e re, të cilën e quan thjesht “AI ring”.
Me mikrofonin e unazës, siç njofton TechCrunch, përdoruesi mund të mbajë shënime, t’u dërgojë kërkesa agjentëve, të caktojë përkujtues dhe të diktojë shënime në Mac përmes Wispr Flow ose motorit të vetë kompanisë për diktim. Ekrani tregon njoftimet nga telefoni dhe aplikacionet që po kontrollohen, ndërsa leva dhe gjestet nisin veprime të ndryshme sipas asaj që shfaqet në ekranin e Mac-ut ose të telefonit; unaza kontrollon edhe muzikën dhe pajisjet e shtëpisë inteligjente, si Apple TV.
“Telefonat dhe ekranet e laptopëve u projektuan për një epokë shfletimi, kur duhej të hapje aplikacione. Për të ndërvepruar me agjentët proaktivë na duhet një ndërfaqe më e mirë, dhe këtë kishim parasysh kur projektuam Aina-n”, i tha TechCrunch themeluesi i kompanisë, Apoorv Shankar.
Porositë paraprake, siç njofton TechCrunch, nisën të enjten me çmimin e hershëm prej 399 dollarësh, ndërsa dërgesat pritet të fillojnë në janar 2027; pas periudhës së ofertës, unaza do të kushtojë 499 dollarë.
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