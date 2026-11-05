Melania Trump bën thirrje për marrëveshje të plotë paqeje mes Ukrainës dhe Rusisë në takimin e Shtëpisë së Bardhë
Zonja e Parë Melania Trump bëri thirrje të enjten për një marrëveshje të plotë paqeje mes Ukrainës dhe Rusisë, ndërsa priti negociatorët në Shtëpinë e Bardhë — hera e parë që një takim i tillë zhvillohet, ndërsa lufta i afrohet fundit të vitit të pestë, siç njofton New York Post.
Pas suksesit të armëpushimit të saj të përkohshëm në qytetin Oleshky, ajo kërkoi “diçka më të qëndrueshme se një armëpushim i përkohshëm”.
Me të ishin Avokati i Popullit i Ukrainës, Dmytro Lubinets, dhe homologia e tij ruse, Yana Lantratova, që të dy mbikëqyrën evakuimin e Oleshky-t.
Armëpushimi i kufizuar, që zonja e parë ndihmoi ta ndërmjetësonte, lejoi evakuimin e 800 qytetarëve dhe dërgimin e ndihmave humanitare.
Ajo tha se ngjarjet në Oleshky mund të “ndërtojnë një flakë të fuqishme paqeje”. “Ajo që ka rëndësi nuk është modestia e këtij fillimi, por vendosmëria për ta kthyer atë në diçka të jashtëzakonshme”, tha ajo.
Në takimin me dyer të mbyllura ishte i pranishëm edhe i dërguari i posaçëm i presidentit rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev.
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