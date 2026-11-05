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Greqia

Parlamenti grek miraton taksën 10% mbi fitimet nga kriptomonedhat

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Monedhë Bitcoin mbi tastierën e një laptopi (foto ilustruese, Wikimedia Commons)

Parlamenti grek miratoi të enjten projektligjin që vendos një taksë prej 10% mbi fitimet kapitale nga kriptomonedhat, duke i dhënë vendit kuadrin e parë të plotë ligjor për tatimin e kriptoaseteve, siç njofton Reuters.

Sipas projektligjit të miratuar, fitimet kapitale nga kriptomonedhat deri në 500 euro në vit do të përjashtohen nga taksa e re. Tatimi do të zbatohet mbi fitimin që tejkalon këtë prag vjetor, ndërsa pjesa tjetër e rregullave të zbatimit pritet të qartësohet në vijim.

«Direktiva të tjera zbatuese do të publikohen në javët në vijim, të cilat do të përcaktojnë edhe rregullat e transparencës dhe të kontrollit», i tha Reuters një zyrtar i lartë i Ministrisë së Financave. Sipas raportimit të Reuters, pikërisht këto akte nënligjore do të vendosin se si do të deklarohen dhe do të kontrollohen transaksionet me kriptoasete.

Miratimi e vendos Greqinë brenda hartës europiane të tatimit të kriptove, ku, siç njofton Reuters, vendet e Bashkimit Europian nuk kanë një sistem të unifikuar tatimor për këtë sektor: tatimi varion nga 8% në 30% mes vendeve europiane dhe zakonisht vendoset mbi fitimet kapitale.

Megjithatë, të ardhurat që shteti grek do të mbledhë nga taksa e re nuk mund të parashikohen për momentin, i tha Reuters i njëjti zyrtar, sepse shumica dërrmuese e investitorëve përdorin platforma jashtë vendit, gjë që e bën të vështirë matjen e madhësisë së tregut grek të kriptomonedhave.

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