Parlamenti grek miraton taksën 10% mbi fitimet nga kriptomonedhat
Parlamenti grek miratoi të enjten projektligjin që vendos një taksë prej 10% mbi fitimet kapitale nga kriptomonedhat, duke i dhënë vendit kuadrin e parë të plotë ligjor për tatimin e kriptoaseteve, siç njofton Reuters.
Sipas projektligjit të miratuar, fitimet kapitale nga kriptomonedhat deri në 500 euro në vit do të përjashtohen nga taksa e re. Tatimi do të zbatohet mbi fitimin që tejkalon këtë prag vjetor, ndërsa pjesa tjetër e rregullave të zbatimit pritet të qartësohet në vijim.
«Direktiva të tjera zbatuese do të publikohen në javët në vijim, të cilat do të përcaktojnë edhe rregullat e transparencës dhe të kontrollit», i tha Reuters një zyrtar i lartë i Ministrisë së Financave. Sipas raportimit të Reuters, pikërisht këto akte nënligjore do të vendosin se si do të deklarohen dhe do të kontrollohen transaksionet me kriptoasete.
Miratimi e vendos Greqinë brenda hartës europiane të tatimit të kriptove, ku, siç njofton Reuters, vendet e Bashkimit Europian nuk kanë një sistem të unifikuar tatimor për këtë sektor: tatimi varion nga 8% në 30% mes vendeve europiane dhe zakonisht vendoset mbi fitimet kapitale.
Megjithatë, të ardhurat që shteti grek do të mbledhë nga taksa e re nuk mund të parashikohen për momentin, i tha Reuters i njëjti zyrtar, sepse shumica dërrmuese e investitorëve përdorin platforma jashtë vendit, gjë që e bën të vështirë matjen e madhësisë së tregut grek të kriptomonedhave.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.