Dukaj propozon Komisionin e Arbitrazhit për kufirin dhe ndarjen e pasurisë mes Podgoricës dhe Tuzit
Ministri i Administratës Publike, Maraš Dukaj, ka paraqitur propozimin për emërimin e Komisionit të Arbitrazhit që do të merret me përcaktimin e kufirit dhe ndarjen e pasurisë mes Kryeqytetit Podgoricë dhe Komunës së Tuzit, një çështje e hapur prej vitesh mes dy njësive vendore.
Ministri i Administratës Publike, Maraš Dukaj, ka paraqitur propozimin për emërimin e Komisionit të Arbitrazhit që do të merret me përcaktimin e kufirit dhe ndarjen e pasurisë mes Kryeqytetit Podgoricë dhe Komunës së Tuzit, siç njofton Vijesti. Sipas RTCG-së, Ministria e Administratës Publike (MJU) ka bërë të ditur edhe përbërjen e propozuar të komisionit, ndërsa të njëjtin njoftim e ka përcjellë edhe CdM.
Sipas njoftimit të Ministrisë, për kryetar të Komisionit është propozuar Anton Markiq, ish-gjyqtar dhe avokat me përvojë shumëvjeçare, ndërsa përfaqësuese e Qeverisë në Komision është propozuar avokatja Marija Mrvaljeviq. Kryetari i Kryeqytetit, Sasha Mujoviq, ka propozuar për anëtarë Neven Goshoviqin, Milan Paunoviqin dhe Vesna Brajoviqin, ndërsa kryetari i Komunës së Tuzit, Leon Gjeljaj, ka propozuar Nik Gjeljoshajn, Emin Haxhin dhe Nermin Alibashiqin. Propozimi është paraqitur në përputhje me konkluzionet e Qeverisë, ndërsa përbërja bazohet në Ligjin për organizimin territorial të Malit të Zi; Ministria pret që Qeveria ta shqyrtojë propozimin dhe ta emërojë Komisionin, në mënyrë që çështjet e hapura mes Podgoricës dhe Tuzit të zgjidhen përfundimisht, në përputhje me ligjin dhe në interes të të dy njësive të vetëqeverisjes vendore.
Komisioni do të trajtojë dy çështje që kanë mbetur të pazgjidhura prej vitesh: përcaktimin e vijës kufitare mes dy njësive vendore dhe ndarjen e pasurisë mes tyre. Këto çështje janë të hapura që nga koha kur Tuzi u bë komunë më vete, duke u shkëputur nga Podgorica, si njësia vendore e trevës së Malësisë, me shumicë shqiptare.
Propozimi vjen pas një ngërçi të gjatë institucional. Dukaj kishte kritikuar më herët publikisht faktin se Podgorica për tre muaj nuk kishte ndërmarrë asnjë hap drejt përcaktimit të kufirit me Tuzin, çka e kishte mbajtur procesin të bllokuar.
Në fillim të tetorit, kryetari i Podgoricës, Sasa Mujovic, i kishte dorëzuar ministrit Dukaj emrat e përfaqësuesve të Kryeqytetit në procedurën e arbitrazhit — Gosovic, Paunovic dhe Brajovic u raportuan si emrat e Kryeqytetit — duke e çuar procedurën përpara. Tashmë, propozimi i ministrit për emërimin e vetë komisionit përbën hapin e radhës institucional.
Për banorët e Tuzit dhe të Malësisë, përcaktimi i kufirit dhe ndarja e pasurisë me kryeqytetin mbeten ndër çështjet vendore më të rëndësishme të hapura, pasi prekin territorin, asetet dhe zhvillimin e mëtejshëm të komunës.
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