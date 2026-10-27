Çapuni do ta pyesë Spajiqin për urën mbi Bunë dhe portin Liman në Ulqin, në orën e kryeministrit të enjten
Standardi i pensionistëve, rritja e çmimeve, marrëdhëniet me fqinjët dhe projektet shtetërore do të jenë në qendër të orës së kryeministrit më 29 tetor në Kuvendin e Malit të Zi, ku deputeti i Aleancës Shqiptare Ilir Çapuni do të kërkojë përgjigje për dy projektet e Ulqinit.
Standardi i jetesës së pensionistëve, rritja e çmimeve, marrëdhëniet me fqinjët dhe projektet shtetërore do të jenë ndër temat për të cilat kryeministri Milojko Spajiq do të përgjigjet në orën e kryeministrit, të planifikuar për të enjten, më 29 tetor, në Kuvendin e Malit të Zi. Siç njofton portali ETV, seanca do të mbahet nga ora 11:00 deri në 15:00 dhe deputetët tashmë i kanë dorëzuar pyetjet e tyre, nga çështjet sociale e ekonomike deri te procesi i integrimit evropian dhe projektet kapitale në mbarë vendin.
Deputeti i DPS-së, Danijel Zhivkoviq, do ta pyesë kryeministrin se çfarë planifikon të bëjë Qeveria lidhur me përkeqësimin e standardit të jetesës së pensionistëve. Ndërsa deputeti i Aleancës Evropiane, Boris Mugosha, siç njofton portali ETV, do të kërkojë përgjigje për inflacionin vjetor, i cili në shtator ishte më i lartë në Mal të Zi sesa në 90 për qind të vendeve të Bashkimit Evropian dhe në shumicën e vendeve të rajonit, duke shënuar normën më të lartë vjetore që nga prilli i vitit 2024. Mugosha do të pyesë edhe se cilat masa konkrete ka marrë Qeveria këtë vit për ta stabilizuar rritjen e çmimeve, duke theksuar se pagat janë rritur më ngadalë sesa çmimet dhe se më të goditurit janë pensionistët dhe kategoritë e cenueshme sociale.
Marrëdhëniet rajonale dhe rruga evropiane do të zënë gjithashtu vend të rëndësishëm në seancë. Deputeti i PES-së, Vasilije Çarapiq, do ta pyesë Spajiqin se si i vlerëson marrëdhëniet e deritanishme të Malit të Zi me fqinjët dhe nëse ato mund të hyjnë në një fazë të re, si dhe çfarë hapash do të ndërmarrë Qeveria që marrëdhëniet rajonale t’u shërbejnë qëllimeve strategjike të vendit. Deputeti i HGI-së, Adrijan Vuksanoviq, është i interesuar për qëndrimin e kryeministrit për procesin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe, në atë kontekst, për marrëdhëniet me Kroacinë. Ndërsa kryetari i DNP-së, Milan Knezheviq, ka përgatitur një pyetje për deklaratën e komisioneres për Zgjerim, Marta Kos, gjatë vizitës së saj, kur ajo tha se nganjëherë ndihet si një bareshë që kujdeset për gjithçka që ndodh “në tufë”. Knezheviq do ta pyesë Spajiqin se si e komenton deklaratën me të cilën, sipas tij, qytetarët malazezë krahasohen me dele dhe Mali i Zi me një tufë.
Pyetje konkrete për premtimet dhe projektet e Qeverisë kanë përgatitur edhe deputetë të tjerë. Deputeti i URA-s, Dritan Abazoviq, do të pyesë se cila është adresa e saktë e kompanisë shtetërore, supermarketit, themelimin e së cilës kryeministri e kishte njoftuar para disa vitesh. Deputeti i Partisë Boshnjake, Mirsad Nurkoviq, do të kërkojë të dijë se kur pret Qeveria që të përfundojë përfundimisht procedura e prokurimit publik dhe nënshkrimi i kontratës për stacionin bazë të qendrës së skijimit Hajla-Shtedim në Rozhajë. Sipas asaj që njofton portali ETV, një ankesë e ofertuesit të renditur të dytë e ka vonuar kontratën dhe punimet, megjithëse është investuar më shumë se gjysma e buxhetit të planifikuar, ndërsa shuma e plotë e parashikuar nga Buxheti Kapital është 40 milionë euro.
Deputetja e SNP-CIVIS, Maja Vuçeliq, do ta pyesë kryeministrin se kur do ta formojë Qeveria Trupin Koordinues strategjik, i cili, përmes një planifikimi të kujdesshëm me faza, do ta menaxhonte procesin e vendosjes së kontrollit kombëtar të trafikut ajror deri në vitet 2030/31. Ajo do të kërkojë përgjigje edhe për mënyrën se si kjo do të lidhet me modernizimin e aeroporteve malazeze, forcimin e kompanisë kombëtare ajrore “To Montenegro” dhe zhvillimin e aviacionit malazez në tërësi.
Në qendër të kësaj seance, për lexuesit e Ulqinit, do të jetë pyetja e deputetit të Aleancës Shqiptare, Ilir Çapuni, i cili, siç njofton portali ETV, do ta pyesë kryeministrin se si po ecën zbatimi i projekteve për urën mbi lumin Buna dhe portin Liman në Ulqin. Çapuni ka theksuar se Ulqini është qyteti i vetëm bregdetar pa port apo marinë prej gati 146 vitesh të plota. Ai ka kujtuar se gjatë mandatit të Spajiqit si ministër i Financave, së bashku me deputetin Genci Nimanbegu, e kishte nisur projektin e studimit të fizibilitetit për portin Liman në Ulqin, të përgatitur nga kompania e njohur Marecon nga Rijeka e Kroacisë, e cila dha opinion pozitiv dhe udhëzime, ndërsa tani projekti duhet të kalojë në fazën e projektit kryesor. Çapuni ka kujtuar gjithashtu se Mali i Zi dhe Shqipëria e kanë kontraktuar ndërtimin e urës mbi Bunë me marrëveshje ndërshtetërore, me hapa të përcaktuar të zbatimit, se në orën e fundit të kryeministrit Spajiqi paraqiti përparim të rëndësishëm dhe se që atëherë ai ka zhvilluar disa takime me kryeministrin e Shqipërisë, ndaj është e natyrshme të kërkohet përgjigje për statusin e këtij projekti ndërshtetëror.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.