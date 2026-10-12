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12 Tet 2026
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Kosova

Dy ditë radhazi me 164 dhe 140 km/h në zonën 60: shoferit në Qyshk i sekuestrohet vetura

Policia e Kosovës e ka gjobitur dy herë nga 500 euro një shofer që u kap dy ditë radhazi duke tejkaluar rëndë shpejtësinë në rrugën Prishtinë–Pejë, ndërsa pas shkeljes së dytë ia ka sekuestruar edhe automjetin.

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Një shofer është kapur dy ditë radhazi duke vozitur me shpejtësi shumëfish mbi kufizimin në rrugën Prishtinë–Pejë, në fshatin Qyshk, ndërsa pas shkeljes së dytë policia ia ka sekuestruar edhe automjetin, siç njofton KosovaPress duke iu referuar njoftimit të Policisë së Kosovës.

Sipas Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë, më 10 tetor 2026 shoferi është matur me radar laser duke vozitur me 164 km/h në një zonë ku shpejtësia e lejuar është 60 km/h. Për këtë shkelje atij i është shqiptuar gjobë prej 500 eurosh, pesë pikë negative dhe masë mbrojtëse prej gjashtë muajsh.

Por të nesërmen, më 11 tetor, i njëjti kundërvajtës është kapur sërish në të njëjtin lokacion, këtë herë me shpejtësi 140 km/h, ndonëse ndaj tij ishte në fuqi ndalesa e drejtimit të automjetit deri më 18 nëntor 2026.

Për shkeljen e dytë, siç njofton KosovaPress, shoferit i është shqiptuar sërish gjobë prej 500 eurosh, pesë pikë negative dhe masë mbrojtëse prej gjashtë muajsh, ndërsa policia ia ka sekuestruar edhe automjetin.

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