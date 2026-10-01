“E neveritur!”- Kryemadhi flet për videot intime nga GJKKO: Askush s’ka punë me dhomën e gjumit të tjetrit! Të ndihes
Monika Kryemadhi ka reaguar ditën e sotme në lidhje me videot intime të personazheve të njohur të ekranit që po qarkullojnë në rrjet prej disa ditësh.
E pyetur nga gazetarët nëse i ka parë videot, Kryemadhi u shpreh se i ka parë dhe se i vjen shumë keq dhe ndjen neveri.
Sipas saj, personi që i ka regjistruar apo dhe ai që i ka shpërndarë, duhet të dënohet. Kryemadhi shton se ‘askujt nuk ka çfarë ti duhet se çfarë bën dikush në dhomën e vet të gjumit apo me jetën private’.
“Po i kam parë. Përveç ndjenjës së shëmtuar që më la për shkak të viktimave, të gjitha atyre grave apo vajzave, kushdo që janë. Personi, i cili i ka bërë, ai që i ka regjistruar por dhe ai që i ka shpërndarë, është një veprim shumë i ulët dhe që duhet të dënohet. Ajo që dua të them është se nuk ka çfarë ti duhet asnjërit se çfarë bën një njeri në dhomën e vet të gjumit apo me jetën private.
E tjetra është mënyra se si ne po fillojmë të gjykojmë situatat, problematike dhe gjithë jetën shoqërore të shoqërisë sonë është e tmerrshme. Të ndihesh më i dhunuar nga një video porno që shikon se sa nga taksat e larta, nga largimi i të rejave dhe të rinjve, shpopullimi i Shqipërisë, është fatkeqësie e madhe dhe për mua fatkeqësi kombëtare. Më vjen shumë keq dhe ndjej neveri për vepruesit që e kanë bërë atë gjë”, tha Kryemadhi.
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