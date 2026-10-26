EGJIPT – Parlamenti autorizon mbështetjen ushtarake për Arabinë Saudite
Kajro, 26 tetor /ATSH-DPA/- Parlamenti i Egjiptit autorizoi sot presidentin Abdel-Fattah al-Sissi të marrë masat e nevojshme, për të mbështetur Arabinë Saudite në mbrojtjen e territorit të saj.
Vendimi u miratua me dy të tretat e votave, gjatë një seance plenare të drejtuar nga kryetari i parlamentit, Hisham Badawi.
Ai erdhi pas kërkesës së presidentit al-Sissi për autorizim parlamentar, për të ndërmarrë masa mbrojtëse në mbështetje të Arabisë Saudite.
Deputeti egjiptian, Mostafa Bakri deklaroi në rrjetin social X se autorizimi i jep presidentit mundësinë të dërgojë trupa ushtarake egjiptiane në Arabinë Saudite, nëse kjo do të jetë e nevojshme dhe në koordinim me autoritetet saudite.
Megjithatë, ende nuk dihet nëse Arabia Saudite do të kërkojë dërgimin e trupave tokësore.
Deri tani nuk është njoftuar asnjë vendim konkret për dislokimin e forcave ushtarake.
Arabia Saudite është përballur javët e fundit me shtimin e sulmeve nga rebelët Houthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani.
Mbretëria është ndikuar gjithashtu nga lufta e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit.
Egjipti dhe Arabia Saudite janë aleatë të ngushtë.
Riadi i ka ofruar Kajros mbështetje të konsiderueshme financiare dhe investime, ndërsa të dyja vendet kanë interesa të përbashkëta për sigurinë rajonale, përfshirë zhvillimet në Sudan dhe në Bririn e Afrikës.
Egjipti është gjithashtu i shqetësuar për pasojat që mund të sjellin sulmet e reja të rebelëve Houthi ndaj anijeve tregtare në Detin e Kuq dhe në rajonin përreth.
Sulmet ndaj anijeve gjatë viteve 2023 dhe 2024, detyruan shumë kompani detare të shmangnin kalimin përmes Kanalit të Suezit, duke ulur ndjeshëm trafikun në këtë rrugë të rëndësishme detare, e cila përbën një burim të madh të ardhurash për Egjiptin. /
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