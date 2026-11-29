Egnatia, trajneri Dede: Karakteri i skuadrës na mban gjithmonë me kokën lartë
Trajneri i Egnatias, Nevil Dede ka komentuar për “Super Gol” fitoren 2-1 të arritur përballë Elbasanit në javën e 13-të të “Abissnet Superiore”.
“Mendoj që karakteri i skuadrës na mban gjithmonë me kokën lartë, pavarësisht se edhe ne kemi ato momentet e vështira gjatë ndeshjeve”.
“Elbasani na krijoi vështirësi, me energjinë dhe shpejtësinë e tyre, bashkë me rotacionin. U munduam të minimizonim mënyrën se si ata na dilnin. Pjesa e dytë ishte më e mirë dhe më e ekuilibruar në dy fazat e lojës”.
“Për menaxhimin, djemtë meritojnë gjithmonë komplimente. Loukili bashkë me Kryeziun, ishin pikat kyçe të skuadrës”.
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