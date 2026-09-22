Ekonomia e Iranit tkurret me 10.1% — humbjet e naftës dhe gazit godasin rëndë Teheranin
Të dhënat zyrtare të Qendrës Statistikore të Iranit tregojnë tkurrjen më të fortë ekonomike të vendit në vitet e fundit, ndërsa lufta me SHBA-në dhe Izraelin hyn në muajin e shtatë.
Ekonomia e Iranit ka pësuar një tkurrje të fortë gjatë luftës me SHBA-në dhe Izraelin, me sektorin kyç të naftës dhe gazit që ka marrë goditjen më të madhe, ndërsa Uashingtoni shtrëngon presionin ekonomik dhe ushtarak mbi Teheranin.
Sipas të dhënave të publikuara nga Qendra Statistikore e Iranit, e administruar nga qeveria, prodhimi i brendshëm bruto (PBB) u tkurr me 10.1 për qind në bazë vjetore në periudhën 21 mars – 20 qershor, tremujori i parë i kalendarit persian.
Periudha mbulon muajt e parë të luftës SHBA–Izrael kundër Iranit, e cila nisi më 28 shkurt, dhe pasqyron vështirësitë në rritje të Teheranit për të eksportuar naftën — një nga burimet më të rëndësishme të valutës së huaj për vendin.
Tkurrja ekonomike vjen në një kohë kur Irani po përballet me inflacion të lartë, dobësim të rialit dhe ndërprerje të tregtisë dhe industrisë, ndërsa lufta vazhdon të rëndojë mbi financat publike të vendit.
Burimi: Al Jazeera
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.