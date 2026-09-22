Senatori Van Hollen i kërkon Evropës të sanksionojë Trump-in dhe Rubio-n: “Po pengojnë hetimet e Gjykatës Penale Ndërkombëtare”
Senatori demokrat nga Marylandi thotë se vendet nënshkruese të Gjykatës Ndërkombëtare Penale duhet të veprojnë kundër presidentit amerikan dhe sekretarit të Shtetit për përpjekjet për të minuar hetimet për krime lufte.
Senatori amerikan Chris Van Hollen i ka bërë thirrje vendeve evropiane dhe anëtarëve të tjerë të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) që të vendosin sanksione ndaj presidentit Donald Trump dhe sekretarit të Shtetit Marco Rubio, për atë që ai e quan pengim të hetimeve për krime lufte.
Në një postim në rrjetin social X të hënën, Van Hollen, demokrat nga Marylandi, shkroi: “Nëse vendet evropiane dhe nënshkruesit e tjerë të Gjykatës Ndërkombëtare Penale kanë sadopak vetë-respekt, do të sanksiononin Rubio-n dhe Trump-in për pengimin e hetimeve të krimeve të luftës të Netanyahut.”
Deklarata e senatorit erdhi pas raportimeve në media se Shtëpia e Bardhë po përgatit kufizime financiare të gjera për ta shkëputur gjykatën globale nga transaksionet ndërkombëtare — një përshkallëzim i ri i fushatës së administratës amerikane kundër institucionit të Hagës.
Thirrja e Van Hollen shënon një nga reagimet më të ashpra brenda politikës amerikane ndaj qëndrimit të administratës Trump ndaj ICC-së, në një kohë kur lufta SHBA–Iran ka rritur vëmendjen ndërkombëtare mbi hetimet për krime lufte në rajon.
Burimi: Al Jazeera
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