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22 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Ministri i Jashtëm iranian Araghchi bisedon me Guterres-in pas mbërritjes në Nju Jork për Asamblenë e OKB-së

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Foto arkivi: ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi gjatë një takimi. (IAEA / Wikimedia Commons)

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka biseduar në telefon me sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, menjëherë pas mbërritjes në Nju Jork për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së. Lajmin e dha agjencia gjysmë-zyrtare iraniane e lajmeve Tasnim.

Sipas Tasnim-it, dy palët diskutuan pikat e rendit të ditës së Asamblesë së Përgjithshme dhe shkëmbyen pikëpamje mbi përpjekjet për të çuar përpara paqen e sigurinë ndërkombëtare. Araghchi pritet të marrë pjesë në punimet e Asamblesë krahas presidentit iranian Masoud Pezeshkian, i cili është planifikuar të mbajë fjalimin e tij të mërkurën.

Prania e njëkohshme në Nju Jork e udhëheqjes iraniane dhe presidentit amerikan Donald Trump — i cili do t’i drejtohet Asamblesë të martën dhe do të takohet me liderët e gjashtë vendeve të Gjirit për strategjinë e luftës me Iranin — ka nxitur spekulime për mundësinë e kontakteve diplomatike, të drejtpërdrejta ose të tërthorta, në margjinat e OKB-së.

Ndërkohë Irani i ka përcjellë Uashingtonit, përmes ndërmjetësimit të Katarit, kushtet e tij për t’i dhënë fund luftës: ndalimin e luftës në të gjitha frontet, lirimin e fondeve të ngrira iraniane dhe heqjen e bllokadës detare. Teherani thotë se po pret përgjigjen e presidentit Trump.

Burimi: Al Jazeera

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