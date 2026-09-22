Ministri i Jashtëm iranian Araghchi bisedon me Guterres-in pas mbërritjes në Nju Jork për Asamblenë e OKB-së
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka biseduar në telefon me sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, menjëherë pas mbërritjes në Nju Jork për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së. Lajmin e dha agjencia gjysmë-zyrtare iraniane e lajmeve Tasnim.
Sipas Tasnim-it, dy palët diskutuan pikat e rendit të ditës së Asamblesë së Përgjithshme dhe shkëmbyen pikëpamje mbi përpjekjet për të çuar përpara paqen e sigurinë ndërkombëtare. Araghchi pritet të marrë pjesë në punimet e Asamblesë krahas presidentit iranian Masoud Pezeshkian, i cili është planifikuar të mbajë fjalimin e tij të mërkurën.
Prania e njëkohshme në Nju Jork e udhëheqjes iraniane dhe presidentit amerikan Donald Trump — i cili do t’i drejtohet Asamblesë të martën dhe do të takohet me liderët e gjashtë vendeve të Gjirit për strategjinë e luftës me Iranin — ka nxitur spekulime për mundësinë e kontakteve diplomatike, të drejtpërdrejta ose të tërthorta, në margjinat e OKB-së.
Ndërkohë Irani i ka përcjellë Uashingtonit, përmes ndërmjetësimit të Katarit, kushtet e tij për t’i dhënë fund luftës: ndalimin e luftës në të gjitha frontet, lirimin e fondeve të ngrira iraniane dhe heqjen e bllokadës detare. Teherani thotë se po pret përgjigjen e presidentit Trump.
Burimi: Al Jazeera
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