Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite nis sulme ajrore intensive ndaj pozicioneve të Huthi-t në perëndim të Taizit
Forcat e qeverisë së Jemenit njoftuan se koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka nisur sulme ajrore intensive ndaj objektivave, grumbullimeve dhe depove të armëve të Huthi-t në perëndim të provincës Taiz. Njoftimi vjen ndërsa luftimet për kontrollin e qytetit strategjik të Taizit kanë hyrë në një fazë të re përshkallëzimi.
Taizi mbetet një nga frontet më të ashpra të konfliktit jemenas: forcat qeveritare kanë thënë se kanë prerë rrugët e furnizimit të Huthi-t në malet strategjike Kahbub, ndërsa Huthi-t pretendojnë se po avancojnë drejt qytetit dhe se kanë shkaktuar humbje të rënda te forcat kundërshtare.
Përshkallëzimi në Jemen është i lidhur ngushtë me luftën më të gjerë SHBA–Iran. Huthi-t, të mbështetur nga Teherani, kanë marrë nën kontroll zona kyçe në bregdetin e Detit të Kuq, duke kërcënuar ngushticën Bab al-Mandeb, ndërsa Arabia Saudite ka kryer qindra sulme ajrore në javët e fundit si përgjigje ndaj sulmeve me raketa e dronë të Huthi-t thellë brenda territorit saudit.
Organizatat humanitare paralajmërojnë se luftimet po e shtyjnë Jemenin drejt një katastrofe: OKB njofton se më shumë se 125,000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet në bregdetin e Detit të Kuq, ndërsa UNICEF raporton 9 fëmijë të vrarë në dy javë.
Burimi: Al Jazeera
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