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22 Sht 2026
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Ministri i Jashtëm iranian Araghchi bisedon me Guterres-in pas mbërritjes në Nju Jork për Asamblenë e OKB-së Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite nis sulme ajrore intensive ndaj pozicioneve të Huthi-t në perëndim të Taizit Senatori amerikan Mark Warner akuzon Trump-in: lufta me Iranin u ka kushtuar amerikanëve 100 miliardë dollarë shtesë për karburante Ministrat e Jashtëm të G7-së i kërkojnë Iranit t’i japë fund mbështetjes ushtarake për Huthi-t: “model i rrezikshëm përshkallëzimi” Dallas Wings në avantazh 47-43 ndaj Phoenix Mercury në pushim
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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite nis sulme ajrore intensive ndaj pozicioneve të Huthi-t në perëndim të Taizit

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Foto arkivi: anija amerikane USS Nitze lëshon raketa ndaj objektivave të Huthi-t në bregdetin jemenas të Detit të Kuq. (U.S. Navy / Wikimedia Commons)

Forcat e qeverisë së Jemenit njoftuan se koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka nisur sulme ajrore intensive ndaj objektivave, grumbullimeve dhe depove të armëve të Huthi-t në perëndim të provincës Taiz. Njoftimi vjen ndërsa luftimet për kontrollin e qytetit strategjik të Taizit kanë hyrë në një fazë të re përshkallëzimi.

Taizi mbetet një nga frontet më të ashpra të konfliktit jemenas: forcat qeveritare kanë thënë se kanë prerë rrugët e furnizimit të Huthi-t në malet strategjike Kahbub, ndërsa Huthi-t pretendojnë se po avancojnë drejt qytetit dhe se kanë shkaktuar humbje të rënda te forcat kundërshtare.

Përshkallëzimi në Jemen është i lidhur ngushtë me luftën më të gjerë SHBA–Iran. Huthi-t, të mbështetur nga Teherani, kanë marrë nën kontroll zona kyçe në bregdetin e Detit të Kuq, duke kërcënuar ngushticën Bab al-Mandeb, ndërsa Arabia Saudite ka kryer qindra sulme ajrore në javët e fundit si përgjigje ndaj sulmeve me raketa e dronë të Huthi-t thellë brenda territorit saudit.

Organizatat humanitare paralajmërojnë se luftimet po e shtyjnë Jemenin drejt një katastrofe: OKB njofton se më shumë se 125,000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet në bregdetin e Detit të Kuq, ndërsa UNICEF raporton 9 fëmijë të vrarë në dy javë.

Burimi: Al Jazeera

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