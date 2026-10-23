Ekspertët paralajmërojnë: defektet e zbuluara nga inteligjenca artificiale mund të shkaktojnë ndërprerje të reja
Numri i dobësive dixhitale të zbuluara është dyfishuar brenda një viti sipas firmës VulnCheck, ndërsa drejtori i Cloudflare, Matthew Prince, thotë se në softuerë të tjerë kritikë fshihen dobësi të tjera të rënda
Përparimet e inteligjencës artificiale kanë nxjerrë në dritë një rrjedhë të re dobësish softuerike që, sipas shtatë profesionistëve të sigurisë kibernetike me të cilët foli Reuters, pothuajse me siguri do të shkaktojnë ndërprerje të reja të ngjashme me ato që përshkuan faqet qeveritare në mbarë botën këtë javë.
Siç njofton Reuters, inteligjenca artificiale ka ndihmuar që numri i defekteve dixhitale të zbuluara të dyfishohet nga viti në vit, sipas një kërkimi të firmës së inteligjencës së kërcënimeve VulnCheck, me seli në Massachusetts, që pritet të publikohet ditët në vijim. Drejtori ekzekutiv i firmës së infrastrukturës dixhitale Cloudflare, Matthew Prince, i tha Reuters se ishte në dijeni të “një sërë dobësive të tjera të rënda” në pjesë të tjera të softuerëve kritikë dhe parashikoi muaj të ngarkuar, ndërsa inteligjenca artificiale nxjerr në sipërfaqe dobësi të fshehura prej kohësh në strukturën e internetit. “Mendoj se do të kemi nja dy vjet ku çdo javë do të duket sikur po bie qielli”, tha Prince në intervistën e së enjtes.
Ndërprerjet që u përhapën në faqet qeveritare në Evropë dhe gjetkë duke nisur nga e mërkura erdhën pas zbulimit të dobësive në PHP, gjuhën e vjetër të programimit që mban në këmbë një pjesë të madhe të internetit. Operatorët janë vënë në garë për t’i korrigjuar softuerët përpara shfrytëzimit masiv dhe, duke qenë se disa nuk mund të korrigjonin përpara se të ndërhynin hakerët, një pjesë thjesht i hoqi faqet nga rrjeti derisa t’i bënte të sigurta, siç raporton Reuters.
Kërkuesi i VulnCheck, Patrick Garrity, tha se gara për PHP-në erdhi gjatë një jave tashmë të ngarkuar për sigurinë kibernetike: u zbuluan dobësi edhe te Node.js dhe programi Plex, pati shkelje të lidhura me portën e inteligjencës artificiale LiteLLM dhe platformën Railway, ndërsa autoriteti indian i certifikimit eMudhra kishte përdorur një çelës kriptografik jashtëzakonisht të dobët, që potencialisht vuri në rrezik përdorues në mbarë internetin.
Ekspertët bien dakord se afatet e mbrojtësve po shkurtohen: modelet e inteligjencës artificiale mund të gjejnë defekt pas defekti duke skanuar bazat e kodit pa ndërprerje dhe mund t’i kthejnë ato në mjete shfrytëzimi brenda orësh, punë që dikur kërkonte javë ose muaj. Megjithatë, siç njofton Reuters, ata ndahen nëse kjo do të çojë në një kaos hakerimi: drejtuesi i zhvillimit të mjetit curl, Daniel Stenberg, argumentoi se dobësitë e gjetura nga inteligjenca artificiale priren të jenë defekte ekzotike, të vështira për t’u shfrytëzuar, ndërsa Prince e mbylli me një shënim optimist — përballja mund të jetë e frikshme, tha ai, por lënia e “përbindëshave” të fshihen në heshtje është shumë më keq dhe, në fund, shumë prej këtyre problemeve do të pastrohen.
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