Eksperti përdori ChatGPT për raportin në gjyq, gjykata e përjashton nga dëshmia
Përdorimi i ChatGPT nga një ekspert në një proces gjyqësor në SHBA ka ngritur pikëpyetje mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në drejtësi.
Rasti lidhet me një shpërthim në një fabrikë në Houston, Teksas, ku humbën jetën tre persona. Eksperti Jason Autenrieth ishte angazhuar për të analizuar përgjegjësinë e kompanisë 3M në lidhje me kontrollet e sigurisë.
Avokatët e viktimave zbuluan se eksperti kishte përdorur gjerësisht ChatGPT gjatë hartimit të raportit të tij. Mes kërkesave drejtuar AI ishte edhe ajo për të argumentuar se 3M kishte “0% faj” për shpërthimin.
Eksperti pranoi përdorimin e ChatGPT, por tha se AI e kishte ndihmuar në strukturimin, formatimin dhe hartimin e raportit, ndërsa përfundimet profesionale ishin të tijat.
Pas debatit mbi përdorimin e AI, 3M e hoqi ekspertin nga lista e dëshmitarëve. Kompania theksoi se ai ishte ekspert i pavarur dhe jo punonjës i saj.
Në përfundim, juria e gjeti 3M neglizhente në kontrollet e sigurisë dhe viktimave iu akorduan 61.5 milionë dollarë. Kompania ka njoftuar se do ta apelojë vendimin.
Rasti ka shtuar shqetësimet për përdorimin e AI në proceset gjyqësore, veçanërisht për rrezikun e informacioneve të pasakta dhe përgjigjeve të ndikuara nga mënyra se si formulohen kërkesat.
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