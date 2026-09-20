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Bota

Eksperti përdori ChatGPT për raportin në gjyq, gjykata e përjashton nga dëshmia

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Përdorimi i ChatGPT nga një ekspert në një proces gjyqësor në SHBA ka ngritur pikëpyetje mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në drejtësi.

Rasti lidhet me një shpërthim në një fabrikë në Houston, Teksas, ku humbën jetën tre persona. Eksperti Jason Autenrieth ishte angazhuar për të analizuar përgjegjësinë e kompanisë 3M në lidhje me kontrollet e sigurisë.

Avokatët e viktimave zbuluan se eksperti kishte përdorur gjerësisht ChatGPT gjatë hartimit të raportit të tij. Mes kërkesave drejtuar AI ishte edhe ajo për të argumentuar se 3M kishte “0% faj” për shpërthimin.

Eksperti pranoi përdorimin e ChatGPT, por tha se AI e kishte ndihmuar në strukturimin, formatimin dhe hartimin e raportit, ndërsa përfundimet profesionale ishin të tijat.

Pas debatit mbi përdorimin e AI, 3M e hoqi ekspertin nga lista e dëshmitarëve. Kompania theksoi se ai ishte ekspert i pavarur dhe jo punonjës i saj.

Në përfundim, juria e gjeti 3M neglizhente në kontrollet e sigurisë dhe viktimave iu akorduan 61.5 milionë dollarë. Kompania ka njoftuar se do ta apelojë vendimin.

Rasti ka shtuar shqetësimet për përdorimin e AI në proceset gjyqësore, veçanërisht për rrezikun e informacioneve të pasakta dhe përgjigjeve të ndikuara nga mënyra se si formulohen kërkesat.

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