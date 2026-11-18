Ekstradohet nga Nju Jorku Valentin Ftoni, i dënuar dy herë me nga 25 vjet burgim për tri vrasje
Valentin Ftoni, 52 vjeç, në kërkim që nga viti 2001, u ekstradua më 18 nëntor 2026 nga Nju Jorku, pas arrestimit më 8 tetor në kuadër të operacionit “GLOBE”. Në Shqipëri e presin dy dënime me nga 25 vjet burgim për tri vrasje në qarkun e Shkodrës.
Policia e Shtetit njofton se më 18 nëntor 2026 u bë ekstradimi nga Nju Jorku i shtetasit shqiptar Valentin Ftoni, duke përmbyllur fazën përfundimtare të operacionit të quajtur “GLOBE”. Sipas njoftimit, Ftoni iu dorëzua autoriteteve shqiptare nga autoritetet federale amerikane ICE-ERO dhe DSS/OCIU, për veprime të mëtejshme procedurale.
Siç njofton Policia e Shtetit, ekstradimi vjen në vijim të njoftimit të dhënë në tetor 2026 dhe të bashkëpunimit ndërkombëtar me partnerët ligjzbatues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të koordinuar nga DSS/OCIU në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Pas një pune të gjatë hetimore, Ftoni, 52 vjeç, ishte arrestuar në Nju Jork më 8 tetor 2026.
Sipas Policisë së Shtetit, Ftoni njihej në Shtetet e Bashkuara me tri identitete të falsifikuara: Valentin Bujaj, Parim Hajredini, me identitet kosovar, dhe Alexander Campusano, me identitet të Amerikës Qendrore. Ai ishte shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare prej vitit 2001 dhe fshihej në SHBA që pas arratisjes nga Shqipëria, duke shfrytëzuar këto identitete.
Më 28 janar 2001, Gjykata e Shkodrës e deklaroi fajtor Valentin Ftonin dhe e dënoi me 25 vjet burgim për “Vrasja me paramendim”, kryer në bashkëpunim, dhe për mbajtje pa leje e prodhim të armëve, armëve shpëthyese dhe municionit, pasi më 19 shtator 2000, në Cas të Shkodrës, vrau shtetasit Gj. M. dhe A. M., për motive gjakmarrjeje, siç njofton Policia e Shtetit.
Gjithashtu, më 18 nëntor 2008, Gjykata e Shkodrës e dënoi Ftonin me 25 vjet burgim për të njëjtat vepra penale, pasi më 12 gusht 2001, në Shkodër, vrau shtetasin G. T. Në total, ai është dënuar dy herë, me nga 25 vjet burgim, për tri vrasje të kryera në qarkun e Shkodrës gjatë viteve 1998-2001, sipas përshkrimit të Policisë së Shtetit në njoftim.
Policia e Shtetit e cilëson rastin si dëshmi të rritjes së bashkëpunimit me partnerët amerikanë në hetime dhe operacione të përbashkëta dhe falënderon partnerët në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë për ndjekjen e këtij rasti.
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