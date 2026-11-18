Live Kupa e Shqipërisë/ Asnjë surprizë në pjesën e parë, por disa gabime amatore nga portierët. Shikoni golat e gjashtë ndeshjeve (VIDEO)
Sot do të luhen gjashtë ndeshje teke në kuadër të Kupës së Shqipërisë. Kështu do të plotësohen të gjitha çiftet e raundit të tretë, pasi Skënderbeu dhe Laçi siguruan dje kualifikimin.
Kastrioti, Besa, Iliria, Flamurtari dhe Bylisi nuk do të luajnë në shtëpi. Për përballjet e tyre kanë zgjedhur stadiume të tjera.
Besa-Korabi, Pogradeci-Kukësi dhe Bylis-Besëlidhja janë sfida mjaft interesante. Kujtojmë se nëse ka barazim brenda 90 minutave, atëherë do të ketë shtesa dhe më pas penallti nëse është e nevojshme, për të përcaktuar ekipin që kalon më tej.
REZULTATET LIVE
Kastrioti 1–0 Eagle (Ahmetaq, Vorë)
16′ Sulaj
Goli i Sulajt: (VIDEO)
Besa 2–0 Korabi (Luzi i Vogël)
38′ Danaj, 44′ Prengaj
Goli i Danajt: (VIDEO)
Goli i Prengajt: (VIDEO)
Iliria 2–0 Luftëtari (Kompleksi Internacional)
3′, 38′ Koshie
Goli i dytë i Koshie: (VIDEO)
Pogradeci 2–1 Kukësi
1′ Çinuendu, 37′ Kambato – 43′ Korçari
Goli i Çinuendu: (VIDEO)
Goli i Kambato: (VIDEO)
Goli i Korçarit: (VIDEO)
Flamurtari 1–0 Butrinti (Orikum)
9′ Gjata
Goli i Gjatës: (VIDEO)
Bylis 1-0 Besëlidhja (Gjirokastër)
4′ Ofori
Goli i Oforit: (VIDEO)
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